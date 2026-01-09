منتدى «شباب من أجل الاستدامة» يعزز دور الكفاءات الوطنية في دفع مسيرة التنمية

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعقد منتدى منصة «شباب من أجل الاستدامة» فعالياته خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، في مركز «أدنيك» أبوظبي من 13 إلى 15 يناير الجاري، بالتعاون مع دائرة الطاقة - أبوظبي كشريك رئيسي.

ويهدف المنتدى السنوي إلى تحفيز الشباب وتمكينهم وإعدادهم للقيام بدور قيادي من خلال فعاليات وأنشطة تعزز دورهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية مع نخبة من الخبراء، وحوارات تفاعلية، بالإضافة إلى إقامة منصات تستعرض مشاريع وابتكارات يقودها الشباب، وعقد لقاءات تهدف إلى إنشاء الشركات مع المواهب والكفاءات الشابة في مجال الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «يشكّل تمكين الشباب ركيزة محورية في مواصلة مسيرة التقدم، ودعامة أساسية لتعزيز وتسريع وتيرة الابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، حيث يسهم الشباب في الارتقاء بكفاءة ومرونة المنظومات من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مدعومين بمنظومة متكاملة تجمع بين القدرات الرقمية، والتفكير المنهجي، والخبرة العملية، بما يسرّع تحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر ملموس، ويعزز بناء مستقبل مستدام يدعم الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي».

وأكد معاليه أن دائرة الطاقة، بصفتها الشريك الرئيسي لمنتدى «شباب من أجل الاستدامة» ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، تولي اهتماماً بالغاً بدعم منصة تجمع القادة الشباب بالمبتكرين وصنّاع القرار وشركاء القطاع، بما يسهم في تعزيز التفكير الإبداعي، وإتاحة فرص تطبيقية تدعم تطوير السياسات والتقنيات، وتمكين قيادة مبادرات ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن الاستثمار في مواهب الشباب وأفكارهم اليوم يعزز بناء مستقبل مستدام ومزدهر لإمارة أبوظبي.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: «إن المنتدى يعمل على ربط القيادات الشابة بالخبرات والأفكار والرؤى العملية، بما يسهم في تحويل الطموحات إلى نتائج عملية ملموسة. كما يوفر المنتدى بيئة داعمة لبناء القدرات وأنماط التفكير وتوسيع شبكات التواصل، لتمكين الشباب من الإسهام بدور قيادي وفاعل والانتقال من مرحلة الأفكار إلى تطوير مشاريع ومبادرات مؤثرة تسهم في بناء مستقبل مستدام».

وسيتناول المنتدى أربعة محاور رئيسية، تشمل: مهارات المستقبل والتعليم وتوظيف الشباب؛ والذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام؛ وجودة الحياة والمرونة المجتمعية؛ وسلوكيات القيادة والحوكمة. وتهدف هذه المحاور إلى تزويد الشباب بالمهارات وأنماط التفكير اللازمة لبناء مسارات مهنية هادفة وإطلاق مبادرات ذات تأثير إيجابي، مع التركيز على إتقان مهارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالاستدامة، وترسيخ التفكير الريادي.

ويشارك في أعمال المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومدراء شركات عالمية ومحلية ونخبة من خبراء قطاع الاستدامة؛ وتشمل قائمة المتحدثين أيضاً معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، والشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوما ماتر».

وتُعد منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في عام 2016، منصة عالمية لتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، من خلال إعداد وتأهيل فئة الشباب لقيادة جهود تبني مبادئ الاستدامة عالمياً، وتوفير تجارب تعليمية متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بالمهارات اللازمة من أجل وظائف المستقبل في مجال الاستدامة، وذلك من خلال ورش العمل وأنشطة التوعية والبرامج التدريبية، ومن أبرزها برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» وبرنامج «سفراء الاستدامة» التي تخرج منها أكثر من 980 شاباً وشابة منذ انطلاق المبادرة، وشهدت تنظيم ما يزيد على 145 ورشة عمل وجلسات تدريبية بمشاركة 390 متحدثاً من الخبراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم.