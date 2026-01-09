735 مليون درهم لمشروع إنتاج طائرات شحن ذاتية التشغيل في الإمارات

أعلنت مجموعة برق، المتخصصة في حلول التنقل الذكي والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة إلروي إير الأمريكية، المطوّر للأنظمة الجوية ذاتية التشغيل لخدمات لوجستيات «الميل الأوسط»، عن توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون بين الجانبين، لإطلاق مشروع مشترك باستثمار 200 مليون دولار( 735 مليون درهم) في أبوظبي.

ويسعى المشروع إلى إنشاء منشأة تصنيع متقدمة لإنتاج طائرة «تشابارال»، وهي طائرة شحن غير مأهولة، هجينة كهربائية، قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL). ومن المتوقع أن تُقدّم المنشأة أنظمة الطائرات للعملاء التجاريين والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، بما يشمل الصيانة والإصلاح وإعادة تهيئة المحركات.

وتُعد طائرة تشابارال أول طائرة هجينة كهربائية من هذا النوع قادرة على نقل حمولة تصل إلى 300 رطل لمسافة تصل إلى 300 ميل، بما يتيح تنفيذ مهام طويلة المدى دون الحاجة إلى بنية تحتية للشحن، ما يجعلها مثالية للتنوع الجغرافي في المنطقة.

وقال أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة برق: «تعكس شراكتنا مع إلروي إير مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لمستقبل التنقل. ويؤكد هذا الاستثمار بقيمة 200 مليون دولار التزامنا ببناء منظومة طيران مستدامة ومتكاملة في الإمارات، والاستجابة للطلب الكبير من مزودي الخدمات اللوجستية في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، نعيد تعريف آليات نقل البضائع، مع دعم مبادرة اصنع في الإمارات».

من جانبه، قال الدكتور أندرو كلير، الرئيس التنفيذي لشركة إلروي إير: «لقد تجاوز الطلب على طائرة تشابارال في المنطقة توقعاتنا، ما يعكس الحاجة الملحّة لحلول لوجستية لا تعتمد على البنية التحتية التقليدية. وتعد أبوظبي مركزاً استراتيجياً مثالياً لأول توسع صناعي دولي لنا. وبالتعاون مع مجموعة برق، نضمن تصنيع الطائرات في البيئة نفسها التي ستعمل فيها، ما يقلص فترات التسليم ويعزز الكفاءة التشغيلية».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الطيران الأولية في الإمارات بحلول عام 2027 باستخدام الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة، على أن ينطلق الإنتاج المحلي في أبوظبي عام 2028.