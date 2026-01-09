مذكرة تفاهم بين «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» و«غذاء البحرين»

وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID)، مذكرة تفاهم، مع شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء)، إحدى الشركات التابعة لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لوضع إطار عام للتعاون الإستراتيجي بين الجانبين في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية.

وجرى توقيع المذكرة في المكتب الرئيسي للهيئة، فيما وقعها عن الهيئة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارتها، و«غذاء» باسم محمد الساعي، رئيس مجلس الإدارة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، بما يشمل دعم الإنتاج الغذائي، وتطوير الاحتياطيات الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، وتحقيق كفاءة التوزيع، وضمان الوصول العادل والمستدام للغذاء، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والإقليمية في هذا المجال.

كما يشمل التعاون تسهيل الزيارات المتبادلة بين فرق العمل، وتطوير أفضل الممارسات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، إضافة إلى استكشاف فرص تطوير وتوسيع وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال الشركات التابعة للطرفين، إلى جانب تحديد واستثمار الفرص الإستراتيجية للدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتبادل المعلومات السوقية والبيانات البحثية والتحليلات الاستراتيجية الداعمة لعمليات التخطيط واتخاذ القرار.