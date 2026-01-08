40 ألف شركة تستفيد من منظومة «رأس الخيمة الدولي» في الامتثال التنظيمي

واصل مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC) ترسيخ موقعه وجهة للشركات والأفراد الباحثين عن حلول مرنة وآمنة لتأسيس الكيانات وإدارة الأعمال والثروات، في وقت تتزايد فيه تعقيدات الامتثال التنظيمي ومتطلبات الحوكمة عبر الحدود.

ويشرف المركز على آلاف الشركات التي تدير أصولاً بمليارات الدراهم، فيما تستفيد أكثر من 40 ألف شركة من منظومته، ما يعكس دوره أحد أكثر السجلات المؤسسية استقراراً في المنطقة، ووجهة متخصصة في تسجيل الشركات الدولية وتقديم أطر قانونية تساعد على تنظيم الملكية وإدارة الاستثمارات.

ويوفر المركز، ومقره رأس الخيمة، مجموعة متنوعة من الهياكل والكيانات القانونية التي تستخدم في هيكلة الأعمال وتخطيط التعاقب وتوحيد الأصول، تشمل شركات الأعمال الدولية (IBC) والمؤسسات والشركات القابضة.

وفي ظل تزايد التعقيدات التنظيمية العابرة للحدود، يطرح RAK ICC حلولاً مرنة تستهدف تبسيط التوسع وحماية الأصول بكفاءة، عبر آلية واضحة ومتوافقة عالمياً لتسجيل الشركات القابضة، موجهة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات ومستشاريهم الراغبين في إدارة الاستثمارات وهياكل الملكية وخطط التوسع الإقليمي.

ويركز RAK ICC على تمكين الشركات من أدوات تدعم توسعها داخل دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة، بالاستناد إلى منهج يوازن بين الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية.

ويبرز المركز عدداً من الميزات الرئيسية لمنصته، في مقدمتها تبسيط إدارة الأعمال وتوحيد العمليات عبر مناطق متعددة بما يقلل التعقيد ويرفع الكفاءة، إلى جانب دعم الشركات في تحسين هياكلها الضريبية المحتملة وتنظيم تحويل الأرباح عبر الحدود وفق المتطلبات ذات الصلة، فضلاً عن أدوات تدعم حماية الملكية الفكرية وصون الأصول ذات القيمة مع نمو الأعمال.

ويستفيد المركز من تكامله مع المنظومة الاقتصادية والقانونية في دولة الإمارات لتوفير بيئة منظمة وآمنة لممارسة الأعمال، مع حلول مرنة تلائم الشركات العائلية والشركات في مرحلة التوسع والمستثمرين الدوليين متعددي الجنسيات.

وأكد المركز توفير إطار مستقر لإدارة العمليات والاستثمارات للشركات وصناديق الوصايا؛ سواء كان الهدف توحيد الأصول أو التوسع في الأنشطة، كما يوفر منصة تقدم بيئة موثوقة تدعم النمو المستدام والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وقالت ساندرا لوو، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي: «تتمثل مهمتنا في مساعدة الشركات والعائلات على إدارة الثروات بمرونة والحفاظ على إرثها، مستندين إلى السمعة الموثوقة والبيئة الآمنة التي يتمتع بها المركز».