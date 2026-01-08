غرفة الشارقة تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في نيبال وسريلانكا

واصلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية، من خلال سلسلة لقاءات نوعية مع مجتمعات الأعمال في جمهوريتي نيبال وسريلانكا، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتطوير شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية، تشمل الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وفداً نيبالياً رفيع المستوى، ضم كلاً من تيج باهادور شيتري سفير جمهورية نيبال لدى الدولة، وشاندرا براساد داكال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية (FNCCI)، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان فرص الاستثمار مع مجتمع الأعمال النيبالي في مجالات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الكهرومائية، والزراعة، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري، والتعرف إلى الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد العويس أن إمارة الشارقة، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها، توفر بيئة أعمال محفزة وآمنة، تتيح للشركاء الدوليين التوسع، وتحقيق أهدافهم الاستثمارية. وأضاف أن مركز إكسبو الشارقة يمثل منصة عالمية لجذب الاستثمارات، من خلال استضافة المعارض المتخصصة، مثل «إيكرس» للعقارات، و«ستيل فاب»، ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والتي تشكل جسراً حيوياً للتواصل المباشر بين الصناعيين والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

من جانبه، أعرب سعادة تيج باهادور شيتري عن تقديره للدور الريادي لغرفة الشارقة في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيراً إلى أن وجود جالية نيبالية كبيرة في الإمارات، يشكل قاعدة قوية لتعزيز الروابط الشعبية والاقتصادية. وأوضح أن الجانب النيبالي يتطلع إلى تطوير شراكات استراتيجية، لا سيما في التعليم العالي والبحث الأكاديمي، بالتعاون مع جامعات الشارقة المرموقة.

وتناولت المناقشات القطاعات ذات الأولوية في نيبال، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية، والبنية التحتية السياحية، مثل مشاريع التلفريك، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والزراعة المتخصصة بالنباتات الطبية والعشبية. وأبدى السيد شاندرا براساد داكال، اهتماماً بتأسيس شركات نيبالية في الشارقة، معبراً عن إعجابه بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة.

كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول المشاركة في المعارض التجارية، وأطلعت الغرفة الجانب النيبالي على أجندة فعاليات إكسبو الشارقة لعام 2026، فيما وجّه رئيس اتحاد غرف التجارة النيبالية، دعوة لغرفة الشارقة، لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد في العاصمة كاتماندو، في أبريل المقبل.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية سريلانكا، استقبل العويس وفداً دبلوماسياً سريلانكياً، برئاسة أليكسي غوناسيكارا القنصل العام لسريلانكا، وسوبهاسيني سيلفا رئيسة البعثة بالقنصلية، بحضور المسؤولين التنفيذيين في الغرفة.

وأكد رئيس الغرفة أن اللقاء يترجم الشراكات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وسريلانكا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري مليار دولار، معرباً عن تطلع الغرفة لاستشراف مستقبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية. كما رحبت الغرفة بالشركات السريلانكية، لتعزيز حضورها الإقليمي عبر المنصات الدولية التي توفرها معارض الشارقة المتخصصة.

من جانبه، أعرب أليكسي غوناسيكارا عن تقديره للدعم المستمر من غرفة الشارقة، مؤكداً أن الإمارة تمثل بوابة حيوية لتصدير المنتجات السريلانكية للأسواق العالمية، وأبدى حرصه على تعميق التعاون، من خلال زيارة مرتقبة لوزير التجارة السريلانكي، وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التكامل الاقتصادي.

كما ناقش الجانبان التحضيرات لإقامة فعاليات اقتصادية، وزيارات نوعية لمسؤولين سريلانكيين، تشمل محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة، إلى جانب تنظيم لقاءات عمل ثنائية مع مجتمع الأعمال في البلدين. وأبدت غرفة الشارقة دعماً لتلك المبادرات، من خلال دعوة الوفد السريلانكي لزيارة المعارض المقبلة، مثل «ستيل فاب» و«الساعات والمجوهرات»، بينما وجّه القنصل العام دعوة رسمية للغرفة لزيارة سريلانكا، لتعزيز التعاون، وتطوير شراكات جديدة في مجالات المنسوجات، والأحجار الكريمة، والقطاعات التجارية الأخرى.