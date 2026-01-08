طيران الإمارات توسّع شبكة رحلاتها العالمية مع طائرات A350 و777 المحدثة

أعلنت طيران الإمارات عن توسيع نطاق تشغيل طائراتها من طراز بوينغ 777 المحدثة، وطائرات إيرباص A350 الجديدة، لتشمل مجموعة من الوجهات الرئيسة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأستراليا، بما يتيح للمسافرين تجربة استثنائية، عبر الدرجة السياحية الممتازة، وأحدث منتجاتها على متن الطائرة. تأتي هذه الخطوة، في إطار استراتيجية الناقلة لتعزيز شبكة رحلاتها، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الدولي خلال موسم الصيف والخريف القادم.

وتمثل التوسعات الجديدة لطيران الإمارات خطوة استراتيجية لتوسيع شبكة الرحلات العالمية، وتعزيز تجربة الدرجة السياحية الممتازة على متن طائراتها المحدثة، مع توفير ربط سلس بين المدن الرئيسة في مختلف القارات. وتعكس هذه المبادرات التزام الناقلة بتقديم خدمات متميزة، وتلبية الطلب المتزايد على السفر الدولي، وترسيخ مكانتها أحد أبرز مشغلي الطيران العالمي.

ستُشغّل الناقلة طائرات إيرباص A350 على الرحلات اليومية الجديدة، إلى كوبنهاغن وفوكيت وكيب تاون، ما يوفر للمسافرين خيارات اتصال أفضل، وتجربة سفر محسنة. وتتكامل هذه الرحلات الإضافية مع الجداول القائمة، ما يعزز قدرات الربط من وإلى العديد من المدن العالمية.

كوبنهاغن: ابتداءً من 1 يونيو، ستسير رحلة يومية ثانية بين دبي وكوبنهاغن، تحت رقم EK153/154، مع توقيت مثالي، يتيح ربطاً سلساً لرحلات إلى وجهات شرق آسيا، مثل بانكوك وبالي ومانيلا وطوكيو وفوكيت، بالإضافة إلى رحلات ربط إلى كولومبو وماليه، ومدن أفريقية رئيسة، مثل نيروبي وعينتيبي.

فوكيت: ابتداءً من 1 يوليو، ستسير رحلة يومية ثالثة EK390/391 بين دبي وفوكيت، ما يسمح للمسافرين الأوروبيين بالوصول مبكراً، مع أوقات ربط مريحة إلى الوجهات الأوروبية والشرق أوسطية.

كيب تاون: ستبدأ الرحلة اليومية الثالثة EK778/779، ابتداءً من 1 يوليو، لتلبية الطلب المتزايد من دول الخليج وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، مع أوقات ربط محسنة لرحلات الأعمال والسياحة.

كما ستُشغّل طائرات A350، ابتداءً من 29 مارس، إلى روما وتايبيه، في حين سيتم تشغيل طائرات بوينغ 777-300ER المحدثة، على رحلات محددة إلى برشلونة ومكسيكو وكوتشين وكراتشي وبريزبن وطهران، إضافة إلى رحلات بوينغ 777-200LR، إلى أديس أبابا، وطائرات إيرباص A350، إلى كيب تاون، اعتباراً من يوليو 2026.

تجربة الدرجة السياحية الممتازة

تتيح هذه التوسعات للمسافرين الاستمتاع بتجربة فريدة، عبر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، الحائزة على جوائز عالمية، التي توفر مساحات إضافية للأرجل، ومقاعد وثيرة، ومواصفات راقية للخدمات والطعام، مع خيارات متعددة من وسائل الراحة. كما أن جميع الرحلات الجديدة، تتوافق مع أحدث التصميمات الداخلية لطائرات A380 و777 وA350، لتقديم تجربة موحدة ومتسقة، عبر شبكة خطوط الناقلة.

رحلات إضافية إلى أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا

في أوروبا وأمريكا الشمالية، ستشغّل الناقلة طائرات بوينغ 777-300ER المحدثة، على رحلات برشلونة ومكسيكو، ابتداءً من فبراير، وروما من 29 مارس، بالإضافة إلى الرحلات اليومية الثانية إلى كوبنهاغن، من يونيو.

في آسيا، سيتم تشغيل رحلات محددة إلى كوتشين وكراتشي وتايبيه وفوكيت، مع إضافة رحلة ثالثة يومية إلى فوكيت، من يوليو، ما يعزز الربط من وإلى المدن الرئيسة في القارة.

في أستراليا، ستشغّل الناقلة رحلات محدّثة إلى بريزبن، باستخدام طائرات 777-300ER، إلى جانب رحلات A380 المحدثة.

في أفريقيا، سيُضاف خط دبي-كيب تاون، بطائرة A350 الجديدة، اعتباراً من 1 يوليو، تلبيةً للطلب المتزايد من دول الخليج وأوروبا.

في الشرق الأوسط، ستُشغّل الناقلة رحلات محددة إلى البصرة والكويت وطهران، باستخدام أحدث الطائرات المجهزة بالمقصورات ذات الأربع درجات أو الثلاث درجات، حسب الوجهة.

التزام بالربط الدولي وتلبية الطلب المتنامي

توفر التوسعات الجديدة أوقات ربط محسنة للرحلات من وإلى المدن العالمية، بما في ذلك أوروبا، وأستراليا، وآسيا، والشرق الأوسط، ما يسهم في تسهيل سفر رجال الأعمال والسياح، على حد سواء. كما أن الرحلات الجديدة تسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب خلال مواسم الذروة، مع الحفاظ على مستويات جودة الخدمة المميزة، التي تشتهر بها طيران الإمارات.

حجز التذاكر

يمكن للمسافرين حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي لطيران الإمارات emirates.com، أو عبر التطبيق الذكي، أو من خلال وكلاء السفر ومكاتب الناقلة. ويجدر بالمسافرين ملاحظة أن مواعيد تشغيل الطائرات، قد تتقدم في حال استكمال تحديث الطائرات قبل المواعيد المحددة.