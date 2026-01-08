غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع نيبال

بحث الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع تيج بهادور شهيتري، سفير دولة نيبال لدى الدولة، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات المباشرة بين عجمان ونيبال.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، فيما ضم وفد نيبال، تشاندرا براساد داكال، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية.

وأكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، أن إمارة عجمان تحرص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم، وتوفير بيئة استثمارية مستدامة تلبي تطلعات المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، التجارية، السياحية، الخدمية، التعليمية، الصحية، العقارية، والبناء والتشييد. وأشار إلى أن غرفة عجمان تعمل وفق خطة سنوية لتعزيز التعاون الخارجي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بجانب العمل على تمكين المنتجات المحلية من الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في إمارة عجمان تتميز بمجموعة من المقومات، من أبرزها جودة وسرعة الخدمات الحكومية، وتكاليف التشغيل التنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة الداعمة لنمو الأعمال والاستثمار.

وأكد تيج بهادور شهيتري، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إمارة عجمان، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما وجه الدعوة إلى غرفة عجمان لزيارة نيبال والتعرف على فرص الاستثمار.

التعاون المشترك

وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك وسبل تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الزراعة، التعليم، السياحة، الصناعة، الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات، قطاع التجزئة، وفرص زيادة حجم التبادل التجاري بين عجمان ونيبال، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو الأعمال والاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين. وتطرق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من المنامة ومصفوت، ووجهت غرفة عجمان الدعوة للوفد لزيارة الإمارة والمشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2026.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية توسيع مجالات التعاون، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.

وأوصى الجانبان بضرورة عقد ملتقيات وفعاليات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية تبادل المعلومات والدراسات الداعمة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وتبادل الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وتيج بهادور شهيتري، الدروع والهدايا التذكارية.