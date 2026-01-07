«موانئ أبوظبي» تعزز قيادتها اللوجستية بتعيينات تنفيذية عالمية وإقليمية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن سلسلة تعيينات تنفيذية ضمن قطاعها اللوجستي؛ بهدف تعزيز الهيكل الإداري للقطاع تحت إدارة يوخن ثيوس، الذي تسلم أخيراً مهام الرئيس التنفيذي للقطاع اللوجستي في المجموعة.

وتمثل هذه التعيينات خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية المجموعة لتحويل قطاعها اللوجستي إلى أحد أبرز مزودي الخدمات اللوجستية عالمياً، استناداً إلى المحفظة المتنوعة للحلول والخدمات اللوجستية والحضور الدولي الواسع الذي تتمتع به «نواتوم اللوجستية»، ذراع الخدمات اللوجستية الدولية للمجموعة.

وفي إطار جهودها لرفد الخدمات والحلول اللوجستية العالمية، أعلنت المجموعة تعيين ثورستن مينكي، في منصب نائب الرئيس التنفيذي للشحن البحري والجوي - نواتوم اللوجستية، والذي يتمتع بخبرة إدارية دولية تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة في شركة «دي بي شينكر»، وأشرف على عمليات الشحن الجوي والبحري العالمية وقطاعات الأعمال المتخصصة. كما تولى ثورستن مناصب عليا في شركة «كونيه + ناغل»، من بينها نائب رئيس أول للشحن البحري الدولي، ونائب رئيس للمبيعات والتسويق الدولي.

كما انضم إلى فريق الإدارة التنفيذية الدولية كل من بيورن إكباور، في منصب نائب رئيس أول لتطوير الشحن الجوي العالمي والمشتريات، بخبرة تتجاوز 30 عاماً، شغل خلالها منصب نائب رئيس أول للعمليات العالمية ومشتريات الشحن الجوي في «دي بي شينكر»، حيث نجح بيورن في إدارة عمليات الشحن الجوي العالمي، وتأمين الطاقة الاستيعابية اللازمة، إضافة إلى مناصب قيادية إقليمية وإدارة للفروع في كل من «دي بي شينكر» وشركة «إكسبادايتورز إنترناشونال».

كما انضم بوريس كون، في منصب نائب رئيس أول لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث يمتلك خبرة واسعة في إنجاز صفقات الدمج والاستحواذ، ورأس المال الاستثماري للمؤسسات، وتكامل العمليات في مرحلة ما بعد الدمج. وفي وقت سابق، شغل بوريس منصب رئيس وحدة رأس المال الاستثماري العالمي، ورئيس عمليات الدمج والاستحواذ لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في شركة «دويتشه بان ايه جي».

وعينت مجموعة موانئ أبوظبي ثلاثاً من القيادات التنفيذية المتمرسة لقيادة العمليات الإقليمية في «نواتوم اللوجستية»، وهم: ثورستن بوك، في منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، بخبرة تتجاوز 30 عاماً، شغل خلالها مناصب تنفيذية شملت المدير العام ومدير العمليات في شركتي «سيفا لوجستيكس» و«كونيه + ناغل»، محققاً نمواً مربحاً في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وشملت التعيينات صمد عثمان، في منصب المدير العام لمنطقة أفريقيا، والذي يتمتع بخبرة تفوق 20 عاماً، شغل خلالها أدواراً تنفيذية في «هاباج لويد»، ومجموعة «إيه بي مولر»، و«كونيه + ناغل»، ومجموعة «أو إم إيه». ونجح صمد عثمان خلال مسيرته المهنية في قيادة التوسع الاستراتيجي والتحول العملياتي في أكثر من ثلاثين دولة أفريقية، ويتمتع بخبرة واسعة في تنمية الكوادر، وإدارة صفقات الدمج والاستحواذ، وتأسيس الأعمال التجارية الناجحة والمربحة.

وضمت التعيينات روبيرتو مورينو، في منصب المدير العام لمنطقة أمريكا اللاتينية، والذي يمتلك خبرة تنفيذية واسعة في الأمريكتين، وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي شينكر» في كندا وأمريكا اللاتينية، وقاد مبادرات تحول سلاسل التوريد في كبريات الشركات العالمية، مثل «دي بي شينكر - البرازيل»، و«دامكو»، و«كونيه + ناغل».

وبهذه المناسبة، قال يوخن ثيوس، الرئيس التنفيذي للقطاع اللوجستي - مجموعة موانئ أبوظبي: «لقد نجحنا في بناء فريق عمل عالمي المستوى، يجمع بين الخبرة الدولية في قطاع الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، وعمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب المعرفة العميقة بأكبر الأسواق العالمية. ومن خلال استقطاب هذه النخبة من قادة القطاع، فإننا نعزز قدراتنا ونرسخ مكانتنا مزوداً عالمياً رائداً للخدمات اللوجستية. ونتطلع إلى العمل معاً كفريق واحد يركز بشكل كامل على توسيع نطاق خدماتنا، ومواصلة مسيرة النمو، وتجاوز تطلعات متعاملينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل بها».