300 متحدث عالمي في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

كشف مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 عن القائمة الأولى من المتحدثين الدوليين المشاركين في دورته التاسعة، ضمن قائمة تضم أكثر من 300 مؤسس شركة ورئيس تنفيذي ومستثمر ومبدع وموجه من دول عربية وأجنبية.

ويأتي الإعلان في خطوة تؤكد اتساع نطاق المهرجان، وترسيخ مكانته منصة رائدة لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات، ومشاركة التجارب والخبرات العملية في منظومة الابتكار والشركات الناشئة العالمية.

ويقام المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، يومي 31 يناير و1 فبراير 2026، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويستهدف رواد الأعمال والمهنيين والمستثمرين والمواهب الصاعدة، لمناقشة واقع تأسيس المشاريع، وسبل توسيعها، وتتنوع مجالات خبرة المتحدثين لتشمل تكنولوجيا الغذاء، الرياضة، جودة الحياة، التقنية، وعلوم الأحياء، حيث يقدمون رؤى حول الابتكار والقيادة، والرفاه، والقدرة على التكيف مع التحولات السريعة في الأسواق وتوقعات المستهلكين.

وقالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز شراع: «يوفر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال منصة تجمع قادة من قطاعات متنوعة، ما يتيح تبادل تجارب ورؤى عملية قابلة للتطبيق.

كما يُعد المهرجان بوابة لرواد الأعمال للانفتاح على العالم، وبناء علاقات قوية، وتأسيس مشاريع مستدامة، وقادرة على المنافسة، انطلاقاً من الشارقة».

يعد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026»، أكبر تجمع من نوعه في المنطقة، حيث من المتوقع أن يستقطب 14 ألف مشارك من رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين، لتوفير مساحة تفاعلية تجمع ألمع العقول في قطاعات الأعمال، وتمكين المشاركين من التوجيه النوعي، واكتساب مهارات عملية لبناء وإدارة شركاتهم بنجاح.