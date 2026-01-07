التكنولوجيا الإماراتية الآمنة تدخل أوروبا عبر بوابة «فنتشر ون»

أعلنت «فنتشر ون»، ذراع تطوير المشاريع التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، تسجيل أول انتشار أوروبي لتقنياتها المتقدمة، عبر شراكات استراتيجية مع شركتي «يونيكي» و«سوليتا» في فنلندا، وذلك في خطوة تعكس تنامي الحضور الدولي للتكنولوجيا الإماراتية في مجالات الأنظمة المستقلة الآمنة والبنية التحتية الحيوية.

وجرى توقيع الاتفاقيات خلال زيارة وفد فنلندي إلى دولة الإمارات، وتهدف إلى استكشاف فرص دمج حلول «فنتشر ون» ضمن مشاريع السلامة العامة والأمن والبنية التحتية في فنلندا ومنطقة شمال أوروبا، في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو تطوير الأنظمة الذكية وحماية المرافق الحيوية.

هندسة البرمجيات

وبموجب هذه الشراكات، ستعمل «يونيكي»، المتخصصة عالمياً في هندسة البرمجيات والابتكار، و«سوليتا»، الرائدة أوروبياً في الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات، على إدراج عدد من تقنيات الطيران الآمن التابعة لـ«فنتشر ون» ضمن محافظهما، وفي مقدمتها نظام «سالوكي»، وهو حل عالي الأمان للتحكم في الطيران والحوسبة المخصصة للمهام، إلى جانب نظام الشبكات المتشابكة الذي يتيح اتصالات آمنة وإدارة متقدمة للمهام. كما ستبحث الشركتان تطبيقات نظام GNSS-Less، وهو حل ملاحي متقدم يعمل دون الاعتماد على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي.

وقال كريس والتون، المدير الأول في «فنتشر ون»، إن مهمة الشركة تتمثل في تحويل التكنولوجيا العميقة المطورة في دولة الإمارات إلى حلول عملية ذات أثر عالمي، مشيراً إلى أن خبرة «يونيكي» و«سوليتا» في دمج الأنظمة المستقلة والذكية ضمن مشاريع البنية التحتية الحيوية تجعل منهما شريكاً مثالياً لنشر هذه الحلول في أوروبا.

وتُعد هذه التقنيات ثمرة أبحاث معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وتهدف إلى دعم العمليات الآمنة والمرنة للطائرات المسيرة والمركبات ذاتية التشغيل، حتى في البيئات التشغيلية المعقدة.

نظام «سالوكي»

ويعتمد نظام «سالوكي» على بنية «الثقة الصفرية»، ويدعم تشغيل الذكاء الاصطناعي وإدارة أساطيل متعددة، فيما يوفر نظام الشبكات المتشابكة اتصالات محصنة ضد العبث، ويعزز التعاون بين الإنسان والآلة.

أما نظام GNSS-Less، فيقدم بديلاً آمناً للملاحة يعتمد على الرؤية، ويحد من مخاطر التشويش أو الانتحال.

حلول آمنة ومتقدمة

من جانبه، أكد يوها آلا لاوريلا، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيكي»، أن الشراكة مع «فنتشر ون» تعزز قدرة الشركة على تقديم حلول آمنة ومتقدمة تدعم أمن أوروبا، فيما أشار أوسي ليندروس، الرئيس التنفيذي لشركة «سوليتا»، إلى أن الجمع بين تقنيات «فنتشر ون» وخبرات «سوليتا» في البرمجيات الآمنة والذكاء الاصطناعي يشكل قاعدة قوية لبناء بنى تحتية أكثر أماناً ومرونة.

بينما قال أوسي ليندروس، الرئيس التنفيذي لشركة سوليتا: «يشكل تعزيز أمن البنية التحتية الحيوية في أوروبا جزءاً أساسياً من رسالتنا. ومن خلال الجمع بين الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها فنتشر ون وخبرتنا المتراكمة في أنظمة البرمجيات الآمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال، نمتلك مقومات قوية للإسهام في بناء مجتمعات أكثر أماناً ومرونة».

وتستند هذه الاتفاقيات إلى التعاون القائم بين «بيزنس فنلندا» ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الهادف إلى تسريع البحث والتطوير وتعزيز منظومات الابتكار المشتركة.

وتعمل فنتشر ون، الذراع التجارية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، على سد الفجوة بين الجانب البحثي والتطبيقات العملية الجاهزة للسوق، من خلال تقديم حلول تحولية للشركاء والعملاء في القطاعين العام والخاص. وتجمع فنتشر ون بين الأبحاث الرائدة والخبرة التقنية الواسعة، لتعزيز الابتكار الذي يرتقي بحياة الناس ويترك أثراً إيجابياً ملموساً.