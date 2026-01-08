«بي 10» الأمريكية تفتتح مكتباً في مركز دبي المالي

في خطوة استراتيجية لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركة «بي 10» (P10)، المتخصصة في حلول الأسواق الخاصة ومقرها دالاس، تكساس، عن افتتاح مكتب جديد لها داخل مركز دبي المالي العالمي، بعد حصولها على ترخيص رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية.

ويأتي هذا التطور في إطار سعي الشركة لتقوية شراكاتها مع العملاء في الإمارات والمنطقة، والاستفادة من البيئة التنظيمية المتقدمة التي توفرها دبي، والتي تجعلها واحدة من أبرز المراكز المالية والاستثمارية على مستوى العالم.

وقال لوك سارسفيلد، الرئيس التنفيذي لـ«بي 10»: «يعكس افتتاح مكتبنا في دبي التزامنا طويل الأمد تجاه عملائنا في المنطقة، ويؤكد ثقتنا بالنمو المستمر للإمارات كسوق رائد للاستثمار. إن الدولة تتميز بالاستقرار والريادة في بناء اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتعزيز أعمالنا وتوسيع حضورنا الإقليمي».

ويعد المكتب الجديد جزءاً من استراتيجية «بي 10» العالمية لتوسيع قاعدة عملائها، وتقديم حلول مالية متقدمة ضمن أسواق خاصة، تشمل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، ورأس المال المخاطر، مع التركيز على الشركات المتوسطة والصغيرة ضمن استراتيجيات محدودة الوصول. وتدير الشركة حالياً أصولاً تزيد قيمتها على 40 مليار دولار حتى سبتمبر 2025.