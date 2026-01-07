جلوبال سي إم إكس: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأستراليا نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة

أبرزت شركة جلوبال سي إم إكس، العاملة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة والموارد المتنوعة، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وأستراليا في أكتوبر 2025، معتبرة إياها خطوة استراتيجية رائدة تسهم في تعزيز الاستثمار وإبرام صفقات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمعادن الخضراء.

وأكدت الشركة، على هامش التحضيرات للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تُعقد ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة من 13 إلى 15 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن هذه الشراكة توفر إطاراً مواتياً لتسهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية، تبسيط الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون بين الدولتين، ما يسهل على الشركات تنفيذ مشاريع طموحة متوافقة مع أهداف الحياد المناخي والتنمية المستدامة.

وأشار تريفور دوشارم، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال سي إم إكس، إلى أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الطاقة بين الإمارات وأستراليا، حيث توفر بيئة مثالية لإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة تركز على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. وأضاف دوشارم: «نلتزم في جلوبال سي إم إكس بالاستفادة القصوى من هذه الشراكة، وتحويلها إلى مشاريع رائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

ومن جانبه، أوضح غاريث رابلي، مدير محفظة الطاقة وعمليات القطاع البحري في شركة آر إكس جلوبال، أن توقيع الاتفاقية وبدء تطبيقها سيُسهم في إطلاق صفقات ضخمة بمليارات الدولارات خلال القمة، ويعزز مكانة القمة العالمية لطاقة المستقبل بوصفها منصة دولية محفزة للاستثمار في الطاقة النظيفة، مؤكداً قدرة دولة الإمارات على بناء شراكات استراتيجية مبتكرة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

وتسعى الشراكة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في أستراليا والقدرات الاستثمارية لدولة الإمارات. كما توفر الاتفاقية حلولاً عملية لتجاوز العقبات التقليدية، بما يسهم في تسريع تدفقات رأس المال واعتماد تقنيات متقدمة تدعم تنفيذ مشاريع كبرى للطاقة النظيفة.

وتأتي الشراكة ضمن إطار رؤية الإمارات 2031 وطموحات أستراليا لتعزيز موقعها كقوة عالمية في تصدير الطاقة المتجددة.

تشمل مجالات الاستثمار الرئيسية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والوقود الأخضر.

تمثل الاتفاقية نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي، يتيح تحويل التوجهات الطموحة في مجال الاستدامة إلى مشاريع عملية ملموسة، بما يعزز النمو الاقتصادي الأخضر، ويعزز مكانة الإمارات وأستراليا كمركزين عالميين للطاقة المتجددة.

وتؤكد جلوبال سي إم إكس التزامها بالمساهمة الفاعلة في هذه المبادرة، من خلال عرض خبراتها ومشاريعها خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، واستعراض فرص الشراكة مع المستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في تعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.