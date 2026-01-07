«بروج» تطبق التشغيل الذاتي بالذكاء الاصطناعي في منشأة الرويس

أعلنت شركة بروج بي إل سي عن نجاحها في استكمال مرحلة إثبات المفهوم لعمليات تشغيل ذاتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منشأتها الصناعية في الرويس، وذلك بالتعاون مع شركة «هانيويل»، في خطوة نوعية تعزز الأداء التشغيلي، وترسخ القدرة التنافسية للشركة على المدى الطويل، وتدعم في الوقت نفسه طموح «أدنوك» بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي عالمياً.

ويستند هذا الإنجاز إلى تجارب ميدانية أجريت خلال عام 2025، ويمثل تقدماً ملموساً نحو تطوير أول غرفة تحكم في قطاع البتروكيماويات، تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتشغيل الفوري، وفي الزمن الحقيقي، وعلى نطاق واسع. وقد نفذت التجارب ضمن بيئة إنتاج فعلية، وأظهرت النتائج إمكانية تحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية تصل إلى 20%، وتعزيز الموثوقية، بما يسهم في تقليص فترات التوقف غير المخطط لها بنسبة مماثلة، إلى جانب تحسين الأداء الإنتاجي، وخفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى 15%، كما تسهم التقنية الجديدة في تعزيز سلامة العمليات ودعم التشغيل المستدام، من خلال خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها، بما يتماشى مع التزامات الشركة في مجالات الاستدامة، والحد من البصمة الكربونية، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد الصناعية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: «يجسد هذا الإنجاز التزام بروج بتسريع النمو وتعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، ومن خلال تطوير قدرات التشغيل الذاتي بالتعاون مع هانيويل فإننا نعزز موقعنا التنافسي وندعم رؤية أدنوك الهادفة إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر توظيفاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم».

ويعد هذا المشروع إحدى الركائز الأساسية ضمن برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا، الذي يستهدف توليد قيمة تبلغ 2.11 مليار درهم (نحو 575 مليون دولار) خلال عام 2025، عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة. ويعكس البرنامج تركيز الشركة على تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة،من خلال تطبيقات عملية قابلة للتوسع، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

من جانبه قال جيم ماسو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل لأتمتة العمليات: «يمثل تعاوننا مع بروج نموذجاً متقدماً لدمج تقنيات التشغيل الذاتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال، ضمن منظومة إنتاج صناعية قائمة. وتؤكد هذه الخطوة الإمكانات الكبيرة، التي توفرها الحلول الرقمية المتصلة في رفع مستويات الكفاءة والموثوقية، وتحسين الأداء التشغيلي على نطاق واسع».

وبعد النجاح في مرحلة إثبات المفهوم ستواصل «بروج» دراسة فرص توسيع نطاق تطبيق تقنيات التشغيل الذاتي، واستكشاف إمكانات إضافية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر مختلف وحدات ومنشآت الشركة في الرويس، بما يدعم أهدافها في التحول الرقمي والتميز التشغيلي، وتعزيز الجاهزية للمستقبل.