دبي للمقاصة و"ناسداك دبي" تحصلان على تصنيف المستوى الأول من "ESMA"

أعلنت دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، وبورصة "ناسداك دبي"، حصولهما رسمياً على تصنيف جهة مقاصة مركزية لدولة ثالثة من الفئة الأولى "Tier 1 TC CCP" من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق "ESMA"، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2025.

ويجعل هذا الإنجاز دبي للمقاصة و"ناسداك دبي" الجهة الأولى والوحيدة للمقاصة المركزية "CCP" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحصل على تصنيف المستوى الأول من الهيئة الأوروبية، في محطة مهمة تعكس تطور البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات، وتؤكد مكانة دبي كمركز عالمي معترف به لخدمات ما بعد التداول يتمتع بالمرونة والتوافق مع المعايير الدولية.

ويتيح تصنيف المستوى الأول لدبي للمقاصة و"ناسداك دبي" دعم أنشطة المقاصة التي تشمل الربط مع مشاركين ومؤسسات من الاتحاد الأوروبي كأعضاء لخدمات ما بعد التداول، بما يعزز الربط العابر للحدود بين أسواق رأس المال في دبي ودول الإتحاد الأوروبي، ويقوي دورها كحلقة وصل بين المُصدِرين الإقليميين والمستثمرين العالميين.

ويؤكد قرار الهيئة الأوروبية أن دبي للمقاصة، الخاضعة لتنظيم وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات "SCA"، و"ناسداك دبي"، الخاضعة لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية "DFSA"، تعملان ضمن أطر تنظيمية متوافقة مع لائحة البنية التحتية للأسواق الأوروبية "EMIR"، بما يعكس قوة ونضج البيئة التنظيمية في دبي وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والرقابة على الأسواق المالية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و"ناسداك دبي"، إن هذا الإنجاز يعكس التقدم الذي حققته دبي في بناء بنية تحتية للأسواق المالية تحظى بثقة المستثمرين على المستويات المحلي والإقليمي والعالمي، وإن تصنيف المستوى الأول يعزز قدرة الأسواق في دبي على الربط والشراكة مع المؤسسات الأسواق العالمية ليدعم إستراتيجية دبي لجذب رؤوس الأموال إقليميا وعالميا.

من جانبها، قالت فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة، إن الحصول على تصنيف المستوى الأول من هيئة الأسواق المالية الأوروبية يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو دبي للمقاصة على الصعيد الدولي؛ إذ يعزز قدرتها على دعم الأنشطة العابرة للحدود وتقديم خدمات مقاصة فعّالة ومرنة ومتوافقة مع المعايير العالمية.

وتؤدي دبي للمقاصة ومقاصة "ناسداك دبي"، بصفتها جهات مقاصة مركزية مرخصة في دبي، أدواراً محورية في ضمان متانة ونزاهة منظومة ما بعد التداول في الإمارة، بما يدعم النمو طويل الأمد والتكامل الدولي لأسواق رأس المال في دبي.

كما يبرز هذا الاعتراف تنامي التعاون بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وأوروبا، ويؤكد التزام دبي طويل الأمد بالشفافية والاستقرار المالي وتطوير بنية تحتية للأسواق المالية وفق أعلى المعايير العالمية.