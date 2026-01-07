القطاع الخاص في دبي ينهي 2025 بتحسّن قوي

مستويات الإنتاج ترتفع بأسرع وتيرة منذ مارس 2024

تحسّن ملحوظ في ظروف السوق ترافق مع زيادات إيجابية بالإنتاج

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، التابع لشركة «إس آند بي جلوبال»، أن مستويات النشاط على مستوى القطاع الخاص في دبي شهدت تحسّناً قوياً آخر 2025، كما شهدت الشركات غير المنتجة للنفط تحسّناً قوياً آخر في ظروف التشغيل، خصوصاً في الشهر الأخير من العام.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبي 54.3 نقطة في ديسمبر، مقارنة مع 54.5 نقطة في أكتوبر ونوفمبر.

وذكرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أن مستويات الإنتاج على مستوى القطاع ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مارس 2024، وجاءت عمليات التوسع مرتبطة بزيادة ملحوظة في حجم الأعمال الجديدة، وقد أظهرت الشركات أنها قادرة على توسيع نشاطها مع تسجيل زيادة طفيفة في أعداد الموظفين.

أما على مستوى الدولة، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 54.2 نقطة في ديسمبر الماضي، وكان المؤشر متوافقاً بشكل وثيق مع متوسطه طويل الأجل 54.3 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.

وأفادت بيانات المؤشر بأن الشركات سلطت الضوء على تلقي طلبات جديدة من المتعاملين، وتحسن ظروف السوق، والسياسات المحلية الداعمة. وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في مستوى النشاط مع نهاية 2025.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة التوسع منذ شهر نوفمبر، إلا أنها كانت ضمن الأسرع على مدى العام، حيث أفاد أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادات شهرية في الإنتاج.

وبالنظر إلى 2026، ظلت توقعات الشركات إيجابية بشكل عام، وأعربت الشركات المشاركة في الدراسة عن تفاؤلها بشأن اتجاهات الطلب واستثمارات الأعمال.