تحت شعار «خطوة بخطوة».. «أراضي دبي» تطلق حملة لتعريف المتعاملين بخدمات «إيجاري»



أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حملة توعوية جديدة حول نظام «إيجاري»، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري بالإمارة. وتهدف الحملة إلى تعزيز حماية حقوق الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرسّخ مبادئ الشفافية والثقة.

وتأتي الحملة تحت شعار «خطوة بخطوة»، وتركّز على تقديم محتوى مبسّط وواضح يجيب عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بخدمات «إيجاري»، بما يشمل تسجيل العقود وإلغائها، وتحميل الشهادات، واحتساب نسب الزيادة الإيجارية، وإجراءات الإخطار وعدم التجديد، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في دبي.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المتعاملين من فهم الإجراءات بشكل أفضل، وتقليل الحاجة إلى الاستفسارات المتكررة، وتعزيز جودة تجربة المستخدم من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة تلبّي احتياجات الملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين، عبر قنوات رقمية موحّدة وسهلة الوصول.

وتنفّذ دائرة الأراضي والأملاك الحملة عبر منصاتها الرقمية المختلفة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب محتوى مرئي ومسموع، تأكيداً على التزامها بتسهيل رحلة المتعامل، ودعم سعادته، واستدامة السوق الإيجاري في الإمارة.

ودعت الدائرة جميع الملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على المواد التوعوية والإرشادات المتاحة، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدّمها نظام «إيجاري».