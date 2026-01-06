"الإمارات الإسلامي" ينجز صفقة تمويلية مهيكلة بـ 500 مليون دولار لصالح مجموعة ماس القابضة

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، عن إتمام صفقة تمويلية مهيكلة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح مجموعة ماس القابضة.

ويهدف هذا التمويل إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي في رومانيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.7 جيجاواط ساعي، لتصبح بذلك أكبر محطة من نوعها في أوروبا. ويُقدّر إجمالي قيمة المشروع بنحو 1.2 مليار يورو، مما يجعله مشروعاً استراتيجياً لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الروماني.

ستُقام المحطة في شمال غربي رومانيا، لتلعب دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية للطاقة في الدولة ودول الجوار، إذ ترتبط شبكة الكهرباء الرومانية مع المجر، أوكرانيا، مولدوفا، بلغاريا، وصربيا، ما يضمن إمدادات قوية وموثوقة من الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية. كما توفر شبكة الغاز الرومانية المرتبطة بالمجر وأوكرانيا إمداداً ثابتاً من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة. ومن المقرر أن يبدأ المشروع إنتاج الكهرباء بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يدخل التشغيل الكامل بحلول نهاية العام نفسه.

أكد الخبراء أن هذه الاتفاقية التمويلية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التزام مصرف الإمارات الإسلامي بدعم مشاريع متعامليه خارج الدولة، لا سيما في القطاعات الحيوية للطاقة. وتنسجم المبادرة مع رسالة المصرف في تقديم حلول مالية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في نمو واستدامة القطاعات الاستراتيجية.

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في المصرف: "تعزز اتفاقية التمويل مع مجموعة ماس القابضة مكانة الإمارات الإسلامي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، ومعروفة بتميزها في مجال التمويل المهيكل. كما تؤكد التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات السوق المتغيرة. ومساهمتنا في تطوير أكبر محطة غاز في أوروبا لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز مرونة قطاع الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل مستدام".

من جانبه، قال أحمد إسماعيل صالح، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس القابضة: "نفخر بشراكتنا مع الإمارات الإسلامي، حيث يُعد التزام المصرف بتقديم حلول تمويلية مبتكرة عاملاً أساسياً في تحويل هذا المشروع الطموح إلى واقع ملموس. ويعد تمويله البالغ 500 مليون دولار دفعة قوية لمجموعة ماس وقطاع الطاقة الأوروبي، ويعكس رؤيتنا لمستقبل آمن ومستدام للطاقة".

ويواصل مصرف الإمارات الإسلامي ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في ابتكار التمويل الإسلامي المهيكل، مع تعزيز دوره في تقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، تدعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.