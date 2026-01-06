جمارك دبي تبحث آفاق دعم العمليات اللوجستية المستقبلية مع «دي إتش إل»



في إطار جهود جمارك دبي المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية قام الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بزيارة رسمية إلى منشآت شركة «دي إتش إل» «DHL»، إحدى أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم، يرافقه وفد رفيع المستوى من مسؤولي الدائرة.

وكان في استقبال الدكتور عبد الله بوسناد والوفد المرافق محمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس» في دولة الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمديرين في الشركة.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات دعم العمليات اللوجستية في إمارة دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة ومكانتها العالمية الرائدة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقدمت شركة «دي إتش إل» خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول منظومة عملها، والبنية التحتية التقنية والتشغيلية، التي تعتمد عليها في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والنقل، إضافة إلى شرح مفصل حول شبكتها العالمية لإدارة حركة التجارة العابرة للقارات، ولا سيما شحنات التجارة الإلكترونية.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد أن التعاون مع شركات عالمية رائدة مثل «دي إتش إل» يشكل ركيزة أساسية في دعم تنافسية دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تواصل العمل على تطوير بيئة جمركية مرنة وسريعة، ومتوافقة مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف بوسناد أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، خصوصاً في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وحركة الشحن الجوي والبحري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من المبادرات المستقبلية المشتركة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية، ودعم الابتكار في الخدمات الرقمية، إضافة إلى بحث الاستفادة من الأنظمة الذكية في تسريع عمليات التخليص الجمركي، وتسهيل تدفق البضائع عبر مراكز الشركة، كما تم التطرق إلى تطوير مسارات للتكامل بين الأنظمة الرقمية لجمارك دبي، والمنصات التشغيلية لشركة «دي إتش إل»، بما يضمن أعلى مستويات الانسيابية والموثوقية في نقل الشحنات.

وخلال الجولة الميدانية اطلع الوفد على مرافق الشركة، بما في ذلك غرف الفرز المتقدمة، ومراكز التوزيع، والتقنيات الحديثة المستخدمة في تتبع الشحنات وإدارتها، فضلاً عن الحلول الذكية، التي تعتمدها «دي إتش إل» لتعزيز كفاءة العمليات، وتقليص زمن التسليم، كما تعرف الوفد على خطط الشركة المستقبلية لتوسيع عملياتها في دبي والمنطقة، وتطوير قدراتها التشغيلية، بما يواكب الطلب المتنامي في الأسواق العالمية.

من جانبه أعرب محمود حاج حسين عن تقديره للدور الحيوي، الذي تضطلع به جمارك دبي في توفير بيئة جمركية فعالة، تدعم الحركة التجارية، وتتيح للشركات العالمية فرصاً أوسع للتوسع والنمو. وأكد أن دبي تمثل محوراً لوجستياً رئيسياً ضمن شبكة عمليات «دي إتش إل» العالمية، وأن استمرار التعاون مع جمارك دبي يسهم في تعزيز جودة الخدمات، وتحسين كفاءة العمليات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية، التي ينفذها الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على التطورات الميدانية، وتأكيد التزام جمارك دبي بدعم منظومة التجارة، وتسهيل الأعمال، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً رائداً.