غرف دبي تتعاون مع «أبوظبي الإسلامي» لدعم الشركات الصغيرة



أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تعزيز الدعم المصرفي لمجتمع الأعمال بشكل عام، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات مصرفية متكاملة تلبي متطلبات نموها المستدام.



وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك بين غرف دبي ومصرف أبوظبي الإسلامي لتوظيف الخبرات والموارد وشبكات الأعمال بشكل تكاملي لتطوير خدمات عالية التأثير.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تأتي مذكرة التفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم مسيرة النمو للشركات في مختلف القطاعات، بما يعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال».

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالأدوات المالية والدعم الاستشاري والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعزز قدرتها على النمو بثقة».