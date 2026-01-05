«أدنوك للإمداد والخدمات» تعين مديراً مالياً جديداً

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» عن تعيين هيو بيكر مديراً مالياً للشركة، بدءاً من اليوم. ويتمتع بيكر بخبرة واسعة في القطاع المالي البحري وأسواق رأس المال، حيث يمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجالات التمويل المؤسسي وتمويل الأصول، وعلاقات المستثمرين، والاندماجات والاستحواذات، وحوكمة الشركات المدرجة.

ينضم بيكر إلى أدنوك للإمداد والخدمات من شركة إلسورث ماريتايم، حيث شغل منصب الشريك الرئيسي، مقدّماً خدمات استشارية في مجال الديون لشركات الشحن العالمية، وممثلاً لبنك ديكا بنك جيروزنترايلي في مجال الإقراض البحري في أمريكا الشمالية.

وقبل ذلك، أمضى بيكر عشر سنوات مديراً مالياً لشركة إنيتي إنك المدرجة في بورصة نيويورك، حيث قاد الاستراتيجية المالية، وجمع رأس المال، وعلاقات المستثمرين. وخلال فترة عمله نفّذ بنجاح أكثر من 100 صفقة مالية وتجارية، وجمع ما يزيد على 15 مليار دولار من رأس المال عبر أدوات الدين والأسهم.

كما تشمل خبراته السابقة مناصب قيادية في شركات سكوربيو تانكرز إنك، وإيفركور بارتنرز، وإتش إس إتش نوردبانك، وآي إن جي بنك، حيث تخصص في تمويل الأصول البحرية والاستشارات الاستراتيجية.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «نرحب بالسيد هيو بيكر مديراً مالياً للشركة. إن خبرته العميقة في التمويل البحري وسجله الحافل في أسواق رأس المال سيكونان عاملين أساسيين في مواصلة تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ستسهم قيادته في تعزيز استراتيجيتنا المالية ودعم طموحنا لنكون شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة».