شركة تابعة لـ«دريك آند سكل» تفوز بعقد بقيمة 17 مليون يورو في مصر

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، فوز شركتها التابعة «باسافانت للطاقة والبيئة جي إم بي إتش» -وهي شركة ألمانية تعمل في مجالات الهندسة والتقنيات المستدامة للمياه والطاقة - بعقد بقيمة 17 مليون يورو (ما يعادل 73 مليون درهم) ضمن مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في طنطا بجمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن باسافانت ستتولى بموجب العقد أعمال التصميم والهندسة والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل للأنظمة الكهروميكانيكية والأنابيب داخل الهياكل الرئيسة للمحطة، إلى جانب تشغيل المنشأة لمدة عامين.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحقيق قدرة معالجة تبلغ 100 ألف متر مكعب يومياً، حيث سيتم إنشاء المحطة بجانب المحطة القائمة التي تبلغ قدرتها 60 ألف متر مكعب يومياً.

وبينت أن نطاق المشروع يشمل تصميم وتنفيذ أنظمة المعالجة الميكانيكية والكهربائية لخطي معالجة المياه والرواسب، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي إلى الحد الأدنى.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تمتد إلى 27 شهراً، تليها فترة تشغيل وصيانة لمدة 24 شهراً، مؤكدة أن المشروع سيسهم عند اكتماله في تعزيز قدرات معالجة المياه بالمنطقة ودعم تحسين جودة الموارد المائية والصحة العامة.

وأكدت أن هذا العقد الجديد سيعزز مكانتها في قطاع البنية التحتية للمياه والبيئة، أحد القطاعات الرئيسة التي تواصل من خلاله تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة وذات تأثير عالٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.