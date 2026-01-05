دانة غاز تتسلم مبلغ 50 مليون دولار من عملياتها في مصر

أعلنت شركة دانة غاز، الاثنين، تسلمها دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دولار (حوالي 184 مليون درهم) من الحكومة المصرية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه بتسلمها هذه الدفعة فإن ذلك سيسهم في خفض المبالغ المستحقة للشركة في مصر بصورة كبيرة.

وأكدت الشركة أن هذه الدفعة تدعم برنامج الحفر المستمر الذي تنفذه في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز المبرمة مع الحكومة المصرية، والتي تم توقيعها رسمياً في ديسمبر 2024.

وأضافت أن الاتفاقية أسهمت في توحيد امتيازات دانة غاز في مصر، وتوفير شروط مالية محسّنة لدعم الاستثمارات الجديدة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. كما تضمّن هذا الاتفاق أيضاً مساحات إضافية مخصصة لعمليات الحفر الاستكشافية.

وأوضحت دانة غاز أنه منذ انطلاق البرنامج نجحت في حفر أربع آبار، من بينها الاكتشاف الأخير في بئر «شمال البسنت-1»، باحتياطات قابلة للاستخراج بنحو 15 مليار قدم مكعبة من الغاز، وأسهمت هذه الآبار في إضافة 18 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الإنتاج، إلى جانب زيادة ملموسة في الاحتياطات.

وبينت أنها تخطط لحفر سبع آبار إضافية ضمن البرنامج خلال عام 2026، على أن يبدأ حفر البئر الاستكشافية التالية «دافوديل» في شهر يناير الجاري.

وأشارت إلى أنها أنجزت برنامج إعادة إكمال وصيانة للآبار شمل ثلاث آبار، وهو ما أسهم في إضافة 9 ملايين قدم مكعبة قياسية يومياً من الإنتاج، فيما تتواصل حالياً عمليات التقييم لتحديد آبار أخرى مرشحة لأعمال إعادة إكمال إضافية، خلال عام 2026.

ونوهت دانة غاز بأنها تخطط لتنفيذ برنامجها الاستثماري الذي يشمل الانتهاء من حفر 11 بئراً مع نهاية عام 2026، بما يسهم في تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي محل الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستوردين.