«دبي لصناعات الطيران» تعلن نتائج أعمال 2025 وتوسع حضورها العالمي



أعلنت دبي لصناعات الطيران عن نتائج أعمالها وعملياتها لعام 2025، مسجلةً أداءً قوياً في أقسامها التشغيلية الرئيسة: دي إيه إي كابيتال لتأجير الطائرات، ودي إيه إي للهندسة.

في قسم التأجير، استحوذت دي إيه إي كابيتال على 280 طائرة (261 مملوكة و19 مدارة)، وحققت 273 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، كما تم بيع 112 طائرة. وشملت أبرز صفقاتها بيع وإعادة تأجير 10 طائرات بوينغ 737-9 مع يونايتد إيرلاينز، وتأجير عشر طائرات بوينغ 737-8 لشركة AJet بعقود طويلة الأجل، إلى جانب إصدار سندات مضمونة بأصول الطائرات بقيمة 610 ملايين دولار. هذه الإنجازات عززت مكانة القسم ضمن أكبر خمس شركات عالمية لتأجير الطائرات من حيث حجم الأسطول، مع نمو بنسبة 35 % في حجم الأسطول مقارنة بالعام السابق.

أما قسم الهندسة، فقد سجل أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل، وأجرى 320 فحصاً للطائرات، وقدم خدماته لأكثر من 60 شركة طيران من 30 دولة في خمس قارات. كما افتتح القسم حظيرة طائرات جديدة بخمسة مسارات، ما زاد الطاقة التشغيلية بنسبة 30 %.

على مستوى المجموعة، جمعت الشركة 3.9 مليارات دولار تمويلاً، بمتوسط فترة استحقاق 5.3 سنوات، وطرحت صكوكاً مرجعية بقيمة 650 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وحصلت على نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف الائتماني، ما يعكس قوة المركز المالي للشركة، وقدرتها على التوسع المستدام.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة دبي لصناعات الطيران، حيث عززنا حضورنا العالمي، وواصلنا التوسع في خدمات تأجير وصيانة الطائرات، لتصبح الشركة رائدة إقليمياً وعالمياً في قطاع الطيران».

وتأسست دبي لصناعات الطيران لتقديم خدمات الطيران عالمياً عبر قسميها الرئيسين. يضم أسطول دي إيه إي كابيتال نحو 750 طائرة، بقيمة 23 مليار دولار، بينما يقدم دي إيه إي للهندسة خدمات صيانة وإصلاح الطائرات من منشآته المتطورة في عمّان، مع اعتماد على 15 طرازاً مختلفاً، وأكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية، لتلبية احتياجات عملائها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تعكس نتائج عام 2025 قدرة الشركة على التوسع الاستراتيجي، وتوفير خدمات متكاملة ومتقدمة في قطاع الطيران، ما يرسخ مكانتها كلاعب عالمي في الصناعة.