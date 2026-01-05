«الإمارات للشحن الجوي» تحدد خارطة طريق 2026 بعد عام من الإنجازات النوعية



اختتمت الإمارات للشحن الجوي عام 2025 بتحقيق إنجازات نوعية على مختلف الصعد، مع وضع أسس قوية للمرحلة المقبلة، من خلال تعزيز أسطولها، وتوسيع شبكة الوجهات، وتحديث العمليات الرقمية، وإطلاق منتجات مبتكرة، ما يمهّد الطريق لعام 2026 الذي يُتوقع أن يشهد نقلة نوعية في نمو الشركة وتوسيع نطاق عملياتها عالمياً.

وبصفتها الذراع المتخصصة للشحن لدى طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تواصل الإمارات للشحن الجوي ربط العالم بسلاسة، وضمان تدفق البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة عالية.

وصرح بدر عباس، نائب الرئيس الأول لدائرة الشحن، قائلاً: «خلال عام 2025 وضعنا ركائز أعمالنا الأساسية، ووسعنا شبكتنا العالمية، وابتكرنا منتجاتنا التشغيلية، بما يلبّي متطلبات عملائنا الحالية ويستبق احتياجاتهم المستقبلية. ومن المتوقع أن يشكّل عام 2026 نقطة تحول رئيسية في مسار توسع أسطولنا، مع تسلّم ما يصل إلى 10 طائرات شحن من طراز بوينغ 777 بحلول ديسمبر، ما سيدفع نمو أعمالنا إلى آفاق جديدة، ويتيح فرصاً أكبر لتوسيع الشبكة وتحسين جداول التشغيل وتعزيز مرونة الحلول، وتقديم قيمة مضافة أكبر عبر شبكتنا العالمية».

أسطول أقوى وشبكة أوسع

شهد 2025 تسلم الإمارات للشحن الجوي أولى طائرات الشحن الجديدة من طراز بوينغ 777، تلتها طائرتان إضافيتان خلال الأشهر التالية، ما أتاح إحالة الطائرات الأقدم إلى التقاعد، والوفاء بالتزام الشركة بتشغيل أحد أحدث أساطيل الشحن في العالم. ويضم الأسطول حالياً 11 طائرة شحن من طراز بوينغ 777، إضافة إلى 5 طائرات بوينغ 747 مستأجرة بنظام التأجير التشغيلي. كما دخلت أول طائرة ركاب ضمن برنامج التحويل إلى طائرة شحن تمهيداً لبدء تشغيلها الكامل في 2026. وبحلول نهاية العام المقبل، تستهدف الإمارات للشحن الجوي تشغيل أسطول يضم نحو 21 طائرة شحن، ما سيضيف سعات كبيرة إلى عملياتها الحالية، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات الشحن السريع.

وعلى صعيد توسيع شبكة الوجهات، أطلقت الشركة خلال 2025 رحلات شحن جديدة إلى 8 وجهات رئيسية تشمل كوبنهاغن وناريتا وبانكوك ومومباي وبيروت وكوناكري وبنوم بنه وهانوي. كما عزّزت رحلاتها إلى وجهات عالية الطلب مثل غوانزو وشانغهاي وجوهانسبرغ من خلال إضافة رحلات ترددية أسبوعية جديدة، مع رفع وتيرة الخدمة إلى هانوي إلى أربع رحلات أسبوعياً لتلبية الطلب المتنامي. وبهذا، باتت الإمارات للشحن الجوي تخدم 42 وجهة عالمية عبر ست قارات، مع خطط لزيادة العدد في عام 2026.

شراكات استراتيجية عالمية

واصلت الشركة تعزيز شراكاتها الدولية مع أكثر من 180 شريك نقل جوي حول العالم، ما يعزز قدرتها على توفير حلول شحن متكاملة وموثوقة. خلال العام، أبرمت الإمارات للشحن شراكات جديدة مع شركات في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بما يتيح ربطاً سلساً مع المطارات الرئيسية والثانوية في منطقتين تشهدان نمواً سريعاً في الفرص التجارية. كما تم تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع شركات كبرى مثل إير كندا ويونايتد وفيرجن أتلانتيك، لدعم شبكة الشركة العالمية وضمان تغطية متكاملة لمختلف أنحاء العالم.

التحول الرقمي والابتكار

شهد 2025 تعزيزاً للعمليات الرقمية، حيث تم حجز نحو 80% من الشحنات رقمياً عبر منصة «إي سكاي كارجو»، مع تكامل مباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات، ودمج الأسواق الرقمية الخارجية، بما يسهّل تجربة العملاء ويزيد من كفاءة العمليات. كما أصبحت الإمارات للشحن الجوي أول ناقلة في المنطقة تعتمد حل الدفع الفوري من باي كارجو، ما يتيح الدفع عبر البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر بدلاً من النقد. وتخطط الشركة في 2026 لتطوير أدواتها الرقمية لتوفير تجربة عملاء أكثر تكاملاً وفعالية.

حلول مبتكرة ومتخصصة

حافظت الإمارات للشحن الجوي على مكانتها كمزود مفضل لمختلف أنواع الشحنات، من الحيوانات الأليفة إلى السيارات فائقة الأداء، مع إطلاق «الإمارات لخدمات الشحن السريع» للتوصيل من الباب إلى الباب، والتي توسعت خلال أشهر قليلة لتشمل أستراليا وألمانيا، مع خطط للتوسع في أكبر اقتصادات العالم في 2026.

كما أطلقت الشركة قطاع الطيران والهندسة لتقديم خدمات نقل محركات الطائرات وحالات الطائرات المتوقفة على الأرض، مسجّلةً نمواً بنسبة 100% في نقل المحركات الفردية مقارنة بعام 2024، ونقل القمر الصناعي العربي 813، مما يعكس مستوى الدقة والاحترافية في حلولها المتقدمة.

وشهدت حلول «فريش» لنقل الأغذية والمواد القابلة للتلف نمواً بنسبة 10%، وحلول «فايتال» للشحنات الدوائية ارتفاعاً بنسبة 54%، وحلول «سيكيور» للأجهزة الإلكترونية بنسبة 30%، مع ضمان وصول المنتجات طازجة وآمنة في أوقات قياسية.

خارطة طريق 2026

تسعى الإمارات للشحن الجوي في 2026 إلى مضاعفة السعة الحالية، إضافة 20 وجهة شحن جديدة، تطوير البنية التحتية، تعزيز الابتكار الرقمي، وتوسيع شبكة الشركاء. كما تستهدف استخدام شاحنات تعمل بالهيدروجين واستكشاف الطائرات العمودية للتوصيل المرحلي الأخير، لترسيخ مكانتها كقائد عالمي في قطاع الشحن الجوي، وتقديم حلول مبتكرة وذكية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد المستقبلية.