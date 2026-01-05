«طاقة لشبكات النقل» تحصد جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية» من «بلاتس العالمية للطاقة»



أعلنت شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لشركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، عن فوزها بجائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025» ضمن «جوائز بلاتس العالمية للطاقة»، التي تنظمها شركة «ستاندرد آند بورز» العالمية، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا التكريم تقديراً لمشروع «محوّلات تعديل زاوية القدرة في ممر الشرق–الغرب» الذي طوّرته «طاقة لشبكات النقل»، والذي يُعد من أكثر مبادرات نقل الطاقة عالية الجهد (بقدرة 400 كيلو فولط) تطوراً في المنطقة. ويتيح المشروع التحكم الدقيق في كميات الطاقة المنقولة عبر أحد أهم ممرات نقل الكهرباء في الدولة.

ويسهم النظام في تعزيز المرونة التشغيلية للشبكة، وتخفيف الضغط عليها، والتقليل من فقدان الطاقة الكهربائية، ويعزز استقرار الشبكة بشكل عام، ولا سيما في ظل التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة والنووية ضمن مزيج الطاقة في دولة الإمارات. ومن خلال إتاحة إدارة متقدمة لتدفقات الطاقة، يلعب المشروع دوراً استراتيجياً في دعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق مستهدفاتها، بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة لشبكات النقل»: «نعتز بهذا التقدير العالمي المرموق الذي يعكس التزامنا الراسخ بتطوير بنية تحتية متطورة لنقل الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الطاقة. ويجسد هذا المشروع نهجنا القائم على الاستثمار الاستراتيجي، والتميز التقني والتصميم المبتكر بما يسهم في تعزيز مرونة النظام الكهربائي ودمج مصادر الطاقة النظيفة. ونحن فخورون برؤية عملنا يحظى بهذا التقدير العالمي، ونشكر فرق العمل والشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز».

وتُكرّم «جوائز بلاتس العالمية للطاقة» إنجازات قطاع الطاقة منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تسلط الضوء على الشركات والمؤسسات التي تُحقق أثراً ملموساً من خلال الابتكار والريادة. ويُعزز هذا التكريم مكانة دولة الإمارات دولة رائدة عالمياً في صياغة مستقبل مستدام للطاقة. فمن خلال الاستثمار في حلول متقدمة لنقل الطاقة، تُرسي دولة الإمارات معياراً عالمياً في كيفية تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر التخطيط الاستراتيجي والابتكار، بما يضمن توفير إمدادات طاقة موثوق بها ومستدامة للأجيال القادمة.