71 فعالية في مركز دبي التجاري العالمي في النصف الأول من عام 2026

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات النصف الأول من عام 2026 والتي تضم 71 فعالية تشمل معارض ومؤتمرات دولية، بما يعكس المكانة الرائدة لمنظومة فعاليات الأعمال في دبي على الساحة العالمية، ويؤكد دور مركز دبي التجاري العالمي كمحرك أساسي للتواصل التجاري العالمي، وفرص التجارة، وتدفق الاستثمارات.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ستواصل دبي دورها كنقطة التقاء لمختلف القطاعات العالمية، حيث ستجمع صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم ضمن فعاليات رئيسية كبرى تشمل العديد من القطاعات مثل بما فيها الأمن، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والتنقل، والسياحة، والتكنولوجيا، والثقافة، وغيرها.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "تعكس أجندة فعاليات النصف الأول من عام 2026 الدور المحوري لدبي كمحفّز للنمو الاقتصادي، وسياحة الأعمال، والتعاون بين القطاعات المختلفة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33). وتشكل المعارض والمؤتمرات العالمية التي ننظمها ونستضيفها مُحفِّزاً استراتيجياً لسياحة الأعمال، من خلال استقطاب الاستثمارات الدولية وتحقيق قيمة مستدامة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. ومن خلال استضافة فعاليات مختارة في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض المُوسَّع، فإننا نعمل على مضاعفة قدرة المدينة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وهو ما يسهم في دعم نمو الفعاليات والقطاعات المرتبطة بها، ويعزز مساهمتنا في الاقتصاد المحلي".

وتنطلق فعاليات عام 2026 بمعرض إنترسك (12-14 يناير) المتخصص في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، والذي يجمع قادة الفكر من أنحاء العالم لرسم ملامح مستقبل الأمن الوطني والدولي. ويقام هذا الحدث بالتزامن مع معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست (12-14 يناير)، الذي يستقطب المتخصصين من قطاعات الأمن والمباني الذكية والإضاءة على مستوى العالم. يلي ذلك فيسبا الشرق الأوسط (13-15 يناير) المعرض الرائد في المنطقة للطباعة المتخصصة واللافتات.

وفي وقت لاحق من شهر يناير، يعود معرض عالم القهوة دبي (18-20 يناير)، المنصة الرائدة في الشرق الأوسط لمجتمع القهوة المختصة، يليه مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك دبي (19-21 يناير)، أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في مجال طب الأسنان على مستوى العالم. ويُختتم شهر يناير بعودة الفعالية الضخمة جلفود (26–30 يناير)، أكبر فعالية عالمية متخصصة في استيراد وتوريد الأغذية والمشروبات، والتي ستُقام بشكل متزامن كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض. وسيكون معرض جلفود أول فعالية كبرى يستضيفها مركز دبي للمعارض المُوسَّع.

وسيشهد شهر فبراير تركيزاً كبيراً على قطاعات الرعاية الصحية والطيران والخدمات اللوجستية والصناعة، حيث يقام معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بالتزامن مع مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، ومعرض الشيشة الدولي بدبي (4-5 فبراير). كما يستضيف هذا الشهر المعرض الدولي للطوابع - دبي 2026 (4-8 فبراير) الذي يستقطب هواة جمع الطوابع من جميع أنحاء العالم.

وسينعقد معرض الصحة العالمي (9-12 فبراير)، المعروف سابقاً باسم معرض الصحة العربي، والذي يعمل منذ أكثر من 50 عاماً على جمع نخب المتخصصين في الرعاية الصحية وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار واستكشاف التطورات التي ترسم مستقبل الرعاية الصحية. وينعقد معرض WHX Labs دبي (10-13 فبراير)، المعروف سابقاً باسم ميدلاب الشرق الأوسط، المنتدى العالمي الرائد في علوم المختبرات الطبية والتشخيص والابتكار منذ 25 عاماً.

وتُختتم فعاليات شهر فبراير بمعرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية (10-12 فبراير) ومعرض آي إف إكس إكسبو دبي (11-12 فبراير)، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الشهر الفضيل، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي "المجلس" من 18 فبراير إلى 19 مارس، ليرحب بالضيوف لتناول الإفطار طوال الشهر.

وبعد عيد الفطر، يستأنف المركز أجندة فعالياته في شهري مارس وأبريل، بدءاً من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات (24-26 مارس)، الذي يمهد الطريق لمناقشات حول مستقبل صناعة الأدوية والرعاية الصحية. ويأتي بعد ذلك معرض الخليج للطباعة والتغليف، الذي يقام بالتزامن مع مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (31 مارس - 2 أبريل).

وتستمر فعاليات شهر أبريل مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (7-9 أبريل) حيث يجتمع قادة قطاع الطاقة العالمي في دبي لبحث أحدث الابتكارات والسياسات والشراكات التي تسرع تحول القطاع. وبالتزامن مع ذلك، يقام معرض دوموتيكس الشرق الأوسط (7-9 أبريل) الذي يسلط الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات في التصميم والتصنيع، قبل أن يشهد الشهر مجموعة متنوعة من الفعاليات في مجالات أسلوب الحياة والعقارات والإبداع، بما في ذلك معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (12-13 أبريل)، ومعرض العقارات الدولي (13-15 أبريل)، ومعرض الشرق الأوسط للطلاء (14-16 أبريل) ومعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب (21-23 أبريل)، ومعرض فنون العالم دبي (22-26 أبريل) ومعرض بيبي إكسبو (30 أبريل - 1 مايو).

يشهد شهر مايو نقاشات عالمية في مجالات السفر والاستجابات الإنسانية والتعليم والتجارة الرقمية. ويستهل الشهر بعودة سوق السفر العربي (4-7 مايو)، حيث يجتمع قادة هذا القطاع العالمي في دبي بهدف رسم ملامح مستقبل السياحة من خلال التواصل والابتكار والتعاون. كما يعقد معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير – ديهاد، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك (5-7 مايو)، قبل تحويل التركيز إلى التعليم والتدريب ومسارات بناء القوى العاملة المستقبلية من خلال المعرض العالمي للتعليم والتدريب - جتكس (6-8 مايو).

ويتجه التركيز خلال النصف الثاني من الشهر نحو قطاعات البنية التحتية والطيران والاقتصادات الرقمية، حيث يجمع مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12-14 مايو) نخبة من قادة قطاعات المدفوعات والتجارة، إضافة إلى الطيران وتطوير المطارات. ويختتم شهر مايو بالمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (18-20 مايو)، الذي يجمع المشترين والعملاء والمصممين والمصنعين عبر سلسلة توريد الأزياء والمنسوجات.

ويختتم شهر يونيو النصف الأول من العام بتركيز قوي على قطاعات الضيافة والتصميم والفعاليات والتنقل والسلامة العامة. ويستهل الشهر فعالياته بمعرض الفنادق، ومعرض إندكس، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية - كابسات (2-4 يونيو)، يلي ذلك معرض فعاليات الشرق الأوسط (9-10 يونيو) الذي يركز على قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض المزدهر. وسيتم تسليط الضوء على البنية التحتية والتنقل المستقبلي من خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية (9-10 يونيو)، الذي يقام بالتزامن مع معرض موف الشرق الأوسط، إلى جانب معرض إي في لايف الشرق الأوسط، ومعرض سولار آند ستورج لايف الشرق الأوسط، وسيتم اختتام فعاليات النصف الأول من العام بمعرض تشاينا هوم لايف دبي، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية (17-19 يونيو) والقمة الشرطية العالمية (23-25 يونيو).