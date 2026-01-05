قطاع الطيران الإماراتي.. نموذج عالمي في الحوكمة والابتكار

42 مشروعاً في مجالات العمليات والتكنولوجيا

يواصل قطاع الطيران في دولة الإمارات ترسيخ مكانته أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، ونموذجاً عالمياً متقدماً في الحوكمة والابتكار والاستدامة، مدعوماً برؤية تقودها الهيئة العامة للطيران المدني، وتتكامل فيها السياسات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية.

وشهد القطاع خلال العام 2025 سلسلة من الإنجازات النوعية التي رسخت دوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم قطاعات حيوية تشمل التجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، إلى جانب مساهمته المباشرة وغير المباشرة بنسبة تصل إلى 18% من الناتج المحلي.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني في يناير 2025 المنصة الوطنية الموحدة للطائرات من دون طيار، منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تنظيم وتسجيل عمليات الطائرات من دون طيار، والتعريف باشتراطات استخدامها، وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تحقق سلامة الأفراد والممتلكات.

وفي مجال الاستدامة البيئية، واصلت الهيئة دورها الريادي من خلال تسليم الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتضمنت الخطة 42 مشروعاً في مجالات العمليات والتكنولوجيا، و13 مشروعاً في وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون، تم تطويرها بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية رائدة، وشركات طيران، ومطارات، ومؤسسات طاقة.

وعززت دولة الإمارات حضورها المؤثر في منظومة الطيران المدني العالمية، بعد فوزها بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للمرة السابعة على التوالي، كما أعادت المنظمة انتخاب حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة خبراء أمن الطيران المدني التابعة للمنظمة وذلك للعام الثالث.

وانتخبت المهندسة مريم البلوشي، مدير أول مكتب الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة المعنية بحماية البيئة في «الإيكاو»، لتصبح أول مختص من منطقة الشرق الأوسط يتولى هذا المنصب.

واعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال دورته الـ«235»، مبادرة دولة الإمارات «السوق العالمي للطيران المستدام - GSAM» كفعالية سنوية رسمية ضمن أجندة فعاليات المنظمة، لتصبح بذلك مبادرة مستقلة لدولة عضو تتطور من رؤية إستراتيجية إلى فعالية دولية مدعومة تنظيمياً وإدارياً من قِبل الإيكاو.

وواصلت مطارات دولة الإمارات تحقيق نتائج أداء قياسية على صعيد أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر.