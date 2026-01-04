دبي الثانية عالمياً لأفضل الوجهات الشتوية

يناير في دبي شهر التوازن المناخي المثالي

القائمة تضمّنت دبي كونها خياراً مثالياً يجمع الرفاهية والطقس المعتدل

صنّفت صحيفة «ميرور» البريطانية إمارة دبي ضمن أفضل الوجهات العالمية التي يفضّلها المسافرون لقضاء العطلات مع بداية العام الجديد، لا سيما خلال شهر يناير، الذي يعدّ توقيتاً مثالياً للراغبين في تجنب الزحام السياحي واستعادة النشاط على شواطئ دافئة ومشمسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دبي تقدم في شهر يناير توازناً مناخياً مثالياً يتيح للزوار الاستمتاع بجمال الصحراء والأنشطة الخارجية دون حرارة خانقة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة نحو 25 درجة مئوية.

وفي هذا السياق، رشّحت خبيرة السفر كيلسي، المعروفة عبر منصة «تيك توك»، إمارة دبي وجهة مثالية لقضاء العطلات الشتوية، قائلة: «يناير في دبي هو التوازن المثالي بين الأيام الدافئة والأمسيات المنعشة، إنه الوقت الأنسب للاسترخاء في النوادي الشاطئية، واستكشاف الصحراء عبر رحلات المنطاد، وتناول الطعام في الهواء الطلق في دبي مارينا».

وجاءت دبي في المرتبة الثانية ضمن قائمة «ميرور»، بعد تايلاند وقبل جزر المالديف، وذكرت الصحيفة أن «القائمة تصدرتها مدينة دبي كونها خياراً مثالياً يجمع بين الرفاهية والمناخ المعتدل».

وحلّت تايلاند في المرتبة الأولى، باعتبارها وجهة استوائية تشهد تزايداً ملحوظاً في شعبيتها، مع متوسط درجة حرارة يصل إلى 30 درجة مئوية خلال شهر يناير.

أما جزر المالديف فجاءت في المرتبة الثالثة، حيث توفّر ملاذاً مثالياً لمحبي الهدوء والفخامة المطلقة، مع درجات حرارة تصل إلى 28 درجة مئوية، ووصفتها الصحيفة بأنها «الوجهة المُثلى لبدء العام الجديد وسط مياه فيروزية هادئة، سواء عبر الاسترخاء في فيلا فوق الماء أو استكشاف الحياة البحرية من خلال مغامرات الغوص».

وضمّت القائمة أيضاً مدينة مراكش المغربية، التي تتميز بسحرها الثقافي، حيث يُعد شهر يناير وقتاً مثالياً لزيارتها في ظل درجات حرارة معتدلة تبلغ نحو 21 درجة مئوية، ما يتيح للزوار التجول في أزقة المدينة التاريخية والتعرف إلى ثقافتها الغنية بعيداً عن الزحام الصيفي.

كما جاءت جزر الكناري الإسبانية بوصفها «شمس أوروبا القريبة»، إذ تظل وجهة مفضلة للباحثين عن الدفء دون السفر لمسافات طويلة، بمتوسط درجة حرارة يصل إلى 22 درجة مئوية.

وشملت القائمة أيضاً باربادوس التي تمثل سحر الكاريبي لعشّاق الأجواء الأكثر دفئاً، حيث تقدم درجات حرارة تبلغ نحو 28 درجة مئوية.

وفي المرتبة الأخيرة، حلّ ساحل البحر الأحمر في مصر، لما يتمتع به من كنوز طبيعية، حيث تُعد مدن الغردقة والجونة وشرم الشيخ من أبرز الوجهات التي تجمع بين الشمس والرمال الذهبية والمياه الفيروزية الدافئة، بمتوسط درجة حرارة يقارب 24 درجة مئوية.