طيران الإمارات توسع حضورها العالمي بمبادرات استراتيجية

تواصل طيران الإمارات تعزيز استراتيجيتها التوسعية على المستويين التشغيلي والتسويقي، مع إعلانها عن إضافة رحلة أسبوعية جديدة بين دبي وأورلاندو في الولايات المتحدة، بالتوازي مع إطلاق مبادرة شتوية موجهة للمسافرين من الأسواق الأفريقية، تسلط الضوء على دبي وجهة سياحية عالمية متكاملة.

رحلة سادسة إلى أورلاندو

وتخطط الناقلة العالمية لإضافة رحلة أسبوعية جديدة بين مطار دبي الدولي ومطار أورلاندو الدولي، اعتباراً من مايو 2026، لترتفع وتيرة الرحلات على هذا الخط إلى ست رحلات أسبوعياً. ويعكس هذا التوسع الطلب المتنامي على السفر طويل المدى بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة، لا سيما في قطاع السياحة والترفيه.

ورغم أن جداول الرحلات لدى الجهات الخارجية لم تُحدَّث بعد، فإن التغيير يظهر على الموقع الرسمي لطيران الإمارات، ما يشير إلى نية الناقلة تعزيز السعة التشغيلية على هذا الخط الحيوي، الذي يُعد الرابط المباشر الوحيد للشركة مع وسط ولاية فلوريدا.

ويستهدف خط دبي - أورلاندو بشكل رئيسي المسافرين لأغراض الترفيه، وزوار المتنزهات السياحية العالمية، إلى جانب المسافرين العابرين عبر دبي إلى وجهات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، مستفيدين من شبكة طيران الإمارات العالمية.

مرونة تشغيلية

ومنذ تدشين الخط، لم يكن التشغيل يومياً، ما يجعل إضافة رحلة سادسة خطوة لافتة من حيث تعزيز المرونة الزمنية للمسافرين. ووفقاً لموقع Ishrion Aviation، من المتوقع تشغيل الرحلة الإضافية يوم الخميس باستخدام طائرة بوينغ 777-300ER، وهي الطراز المستخدم حالياً على هذا المسار.

وتشير بيانات شهر مايو غير المحدثة إلى تشغيل 23 رحلة في كل اتجاه، بإجمالي 46 رحلة أسبوعياً، وسعة تبلغ أكثر من 16,284 مقعداً، وما يزيد على 126 مليون ميل مقعد متاح. ومع إضافة الرحلة الجديدة، سترتفع القدرة الإجمالية على الخط، بما يخدم الطلب الموسمي ويعزز جاذبية الوجهة.

وبهذه المناسبة، قال ماثيو جونز، نائب الرئيس لشؤون الولايات المتحدة في طيران الإمارات، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على خدمة أورلاندو.

«تُعد أورلاندو واحدة من أكبر الأسواق الترفيهية في الولايات المتحدة، وتجذب ملايين الزوار سنوياً من الخارج، ويوفر خطنا اتصالاً مباشراً عبر دبي مع وجهات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، بما يمنح المسافرين مرونة كبرى ويقلل الاعتماد على أيام محددة للسفر».

تجربة سفر متطورة

وتُعرف طائرة بوينغ 777-300ER بسعتها العالية وتنوع درجاتها، من الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال، إلى الدرجة الأولى في بعض الطائرات. كما تواصل طيران الإمارات برنامج تحديث أسطولها من هذا الطراز، بإضافة مقاعد اقتصادية متميزة على عدد من الطائرات، مع بقاء تخصيص الطائرات خاضعاً للاعتبارات التشغيلية حتى اقتراب موعد التشغيل.

توسّع أمريكي مدروس

ويأتي هذا التوسع في سياق نمو مستمر لشبكة طيران الإمارات في الولايات المتحدة، حيث تخدم الشركة مدناً رئيسية مثل نيويورك ولوس أنجلوس ودالاس وميامي، إلى جانب أورلاندو. ويعكس التركيز على فلوريدا قوة الطلب السياحي الدولي بعد الجائحة، حيث باتت الولاية من أسرع الأسواق نمواً في حركة السفر الترفيهي.

بالتوازي مع توسعها التشغيلي، أطلقت طيران الإمارات مبادرة شتوية محدودة المدة لاستقطاب المسافرين من أفريقيا إلى دبي، تمتد من 7 يناير حتى 18 مارس 2026، وتشمل أسواقاً رئيسية مثل جنوب أفريقيا وكينيا والسنغال وأوغندا وتونس ومصر وتنزانيا والكونغو وغيرها. وتمنح المبادرة للمسافرين الذين يحجزون رحلات ذهاب وإياب خلال فترة العرض تجربتين مجانيتين تعكسان مزيج دبي من الفخامة والابتكار والثقافة.

منظور مختلف

تشمل التجربة الأولى عشاءً فاخراً على متن قارب زجاجي في دبي مارينا، يتيح للزوار الاستمتاع بإطلالات بانورامية على أفق المدينة من الغروب حتى الليل، مع بوفيه عالمي وموسيقى حية، في تجربة سينمائية تعكس روح دبي الحديثة.

أما التجربة الثانية فتمنح الضيوف دخولاً مجانياً إلى متحف آرت دبي، الذي يقدم عروضاً فنية رقمية غامرة تعتمد على التكنولوجيا والصوت والضوء، مجسداً التقاء الفن بالابتكار في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية الجديدة في الإمارة.

قيمة مضافة

وتتيح المبادرة أيضاً الاستفادة من بطاقة My Emirates Pass التي توفر خصومات واسعة في قطاعات التسوق والمطاعم والترفيه، إلى جانب برنامج Skywards الذي يتيح للمسافرين كسب واسترداد الأميال عبر شبكة واسعة من الشركاء.

وتُعد أشهر الشتاء الفترة الأنسب لزيارة دبي، مع اعتدال درجات الحرارة وتكثف الفعاليات والمهرجانات العالمية، ما يعزز جاذبية المدينة وجهة سياحية شاملة.

رؤية موحدة للنمو

تعكس هذه الخطوات المتزامنة رؤية طيران الإمارات التي تجمع بين التوسع الذكي في الشبكة الجوية، واستراتيجيات تسويق مبتكرة تستهدف أسواقاً واعدة، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للسياحة والسفر طويل المدى، يجمع بين البنية التحتية المتطورة، والتجارب الثقافية، والضيافة العالمية.