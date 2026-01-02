86474 حساباً جديداً في سوق دبي المالي 2025

نجح سوق دبي المالي في تعزيز جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 86474 حساباً جديداً خلال عام 2025، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 86 ألفاً و474 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ108 آلاف و608 حسابات خلال عام 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس، و9441 حساباً في سبتمبر، و6853 حساباً في أكتوبر، و7265 حساباً في نوفمبر، و4522 حساباً في ديسمبر الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال عام 2025، بواقع 34976 حسابات، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 12326 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 11765 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 8109 حسابات، و«الدولية للأوراق المالية» 5966 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 4707 حسابات، يليه «أبوظبي الأول للأوراق المالية» 3645 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، نحو 6.7 ملايين صفقة خلال عام 2025، على نحو 130 مليار سهم بقيمة جاوزت 348.6 مليار درهم.