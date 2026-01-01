تتصدرها العطور والذهب.. مبيعات تاريخية لسوق دبي الحرة في 2025

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت أرقاماً قياسية هي الأولى في تاريخها، محققة 8.680 مليارات درهم (2.378 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، بمعدل زيادة بلغ 9.85% بالمقارنة مع 2024، مسجلة بذلك أحد أكثر الأعوام نجاحاً في تاريخ السوق الحرة.

جاءت هذه النتائج الإيجابية عقب عشرة أشهر من المبيعات القياسية، توجها شهر ديسمبر بأداء استثنائي بعد تسجيله 922.77 مليون درهم (252.81 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى مبيعات شهرية على مدى 42 عاماً من مسيرة السوق في قطاع تجزئة السفر

وبزيادة قدرها 12.27% مقارنة بشهر ديسمبر 2024. وتعززت مبيعات ديسمبر مع إطلاق السوق عرض تخفيضات 25% في العشرين من ديسمبر بمناسبة احتفالات السوق بالذكرى السنوية الـ 42 للتأسيس، ما أسفر عن قفزة كبيرة في المبيعات بلغت قيمتها 69.097 مليون درهم (19مليون دولار) خلال 24 ساعة.

نجحت سوق دبي الحرة في تحقيق الإنجازات بوتيرة ثابتة على مدار 2025، مع تسجيل عشرة أشهر قياسية في المبيعات (باستثناء مارس ويونيو)، ما يعكس استمرار زخم الطلب الاستهلاكي وفاعلية استراتيجيات عرض وتسويق المنتجات والتميز التشغيلي في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين. وتؤكد هذه الإنجازات ريادة سوق دبي الحرة وابتكارها المستمر في قطاع تجزئة للسفر.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «جاء الأداء المالي الاستثنائي الذي حققناه في عام 2025 تتويجاً لخدمات التسوق الراقية التي تقدمها السوق الحرة ولجهود فريق العمل ومرونته والتزامه العالي على الرغم من التحديات، إلى جانب الدعم الكبير من موردينا وشركائنا من العلامات التجارية

حيث أسهم هذا التعاون المثمر في تعزيز تفاعل العملاء ورفع مستويات الإنفاق، ما أتاح لنا تحقيق مبيعات بلغت 8.680 مليارات درهم (2.378 مليار دولار)، مع تسجيل أرقام قياسية في عشرة أشهر من أصل اثني عشر شهراً خلال العام».

اتسم معدل نمو مبيعات السوق الحرة بوتيرة أعلى من نمو حركة المسافرين بنسبة تقدر بنحو 5% وفق مؤشرات أولية، في انتظار الإعلان الرسمي عن الأرقام النهائية لأعداد المسافرين لعام 2025 من قبل «مطارات دبي» في وقت لاحق من هذا الشهر

وذلك في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية السوق المتبعة لزيادة معدل الاختراق (توسيع قاعدة المشترين)، وتحسين معدلات التحويل (زيادة نسبة الزوار الذين يشترون فعلياً بعد دخول المتجر)، ورفع القيمة الإجمالية للمعاملة الواحدة.

أداء مميز للسلع

جاءت نتائج المبيعات اللافتة للسوق في موسم 2025 مدعومة بأداء قوي ومستقر عبر فئات منتجاتها الأربعة الرئيسة، حيث حافظت العطور والذهب والتبغ والحلويات على صدارتها ضمن قائمة أكثر المنتجات إسهاماً في المبيعات

مؤكدة جاذبية تشكيلة المنتجات وقدرتها على تلبية تطلعات المسافرين ودفع النمو المستدام. وحافظت العطور على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً في السوق لعام 2025، مسجلة 1.601 مليار درهم (438.668 مليون دولار)، ومساهمة بـ 18.45% من إجمالي المبيعات، تلتها مبيعات المشغولات الذهبية التي حققت 896.456 مليون درهم (245.604 مليون دولار)

وشكلت 10.33% من إجمالي الإيرادات، بينما حلت منتجات التبغ في المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات بلغ 883.595 مليون درهم (242.081 مليون دولار)، وأسهمت بـ 10.18% من إجمالي الإيرادات.

وذهبت المرتبة الرابعة إلى السكاكر والحلويات بإجمالي مبيعات قدره 845.486 مليون درهم (231.640 مليون دولار)، ولتسهم بـ 9.74% من إجمالي المبيعات السنوية، مدفوعة بالأداء الاستثنائي لـمبيعات «شوكولاتة دبي» التي بلغت 719 طناً من 13 علامة تجارية، من بينها منتجان حصريان لسوق دبي الحرة هما: شوكولاتة الكنافة بالفستق من باتشي وشوكولاتة حبيبي.

أما مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت فقد سجلت 230.061 مليون درهم (63.030 مليون دولار)، وأسهمت بـ 2.65% من إجمالي المبيعات. وبلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي ما يزيد على 21 مليون معاملة، بمعدل 58.212 معاملة يومياً، بيعت خلالها أكثر من 56.796 مليون وحدة سلعية.

أبرز المناطق الجغرافية للعملاء

بلغت مبيعات السوق الحرة في صالات «المغادرون» 7.864 مليارات درهم (2.155 مليار دولار)، أي ما يعادل 90.60% من إجمالي المبيعات السنوية، بينما وصل إجمالي مبيعات صالات «القادمون» إلى550.859 مليون درهم (150.920 مليون دولار)، أي ما يعادل 6.35% من إجمالي المبيعات السنوية.

وشهد شهر ديسمبر تسجيل الأسواق الرئيسة المولِّدة للطلب نمواً في حجم المبيعات، حيث حققت روسيا أعلى نسبة نمو بواقع 25.7%، تلتها أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) 19.2%، ثم أفريقيا 17.1%، ومنطقة الشرق الأوسط 11.8%، والشرق الأقصى 8.6%، والأمريكيتان 8.2%، وشبه القارة الهندية 5.1%..

وعلى صعيد نمو المبيعات في صالات المطار الرئيسة خلال ديسمبر، فقد تصدرت الصالة (A) قائمة أفضل أداء بارتفاع بلغ 25.6%، تلتها الصالة (B) 22.3%، فالمبنى رقم (2) بنمو نسبته 20.5%.

وعلى مدار العام، تصدرت أوروبا قائمة المناطق الرئيسية من حيث الأداء، مسجلة نمواً قدره 18.3%، تلتها افريقيا بزيادة بلغت 14%، ثم الأمريكيتان 11.6%، فالشرق الأوسط 11.3%، وروسيا 9.9%، فيما سجّل كل من الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية نمواً بنحو 5%.

230.06 مليون درهم المبيعات عبر الإنترنت

10 أشهر قياسية من المبيعات على مدار العام

المنتجات الأكثر مبيعاً:

1.601 مليار درهم العطور 18.45%

896.45 مليون درهم المشغولات الذهبية 10.33%

883.59 مليون درهم منتجات التبغ 10.18%

845.48 مليون درهم الحلويات 9.74%