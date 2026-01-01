دبي محرك رئيس لنمو سفر الأعمال في المنطقة

كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة «musafir.com» لإدارة السفر أن دبي شكلت محركاً رئيساً لنمو قطاع سفر الأعمال في المنطقة، حيث تعد الإمارة وجهة مثالية للاجتماعات الدولية، بفضل بنيتها التحتية الحديثة، ومراكز المؤتمرات العالمية، والفنادق الفاخرة، إضافة إلى سهولة الوصول والربط الجوي الإقليمي والدولي، ما يعزز مكانة الإمارات كمحور رئيسي لسياحة الأعمال. وذكرت الشركة في دراسة أن هذا الزخم في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أسهم في زيادة الحجوزات الفندقية وحركة السفر عموماً في المنطقة، سواء لأغراض الأعمال أو الترفيه، لتصبح منطقة الشرق الأوسط واحدة من الوجهات المفضلة لتنظيم الفعاليات المؤسسية على مستوى العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق على رحلات الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع بنسبة 20 % خلال عام 2025، مع توقعات باستمرار هذا النمو القوي طوال 2026. وأرجعت الشركة هذا الارتفاع في حجم الأعمال إلى الطلب المتزايد على قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لقطاعي السياحة والضيافة والخدمات في المنطقة، ولاسيما في الإمارات التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والفعاليات الكبرى.

وأظهرت الدراسة تحولاً لافتاً في طبيعة سفر الشركات داخل المنطقة، حيث لم تعد الرحلات تقتصر على تنقلات روتينية ذات هدف واحد، بل أصبحت أكثر عمقاً وتأثيراً، مع التركيز على الرحلات ذات القيمة المضافة العالية، مثل المؤتمرات وورش الابتكار.