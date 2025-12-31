«الواحة كابيتال» تنضم إلى «مؤشر فوتسي أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»

أعلنت شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع)، إدراج أسهمها ضمن مكونات «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية».

ويضم المؤشر الجديد، الذي دشنه «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بالشراكة مع «فوتسي راسل» مطلع هذا الشهر، 17 شركة مساهمة استحوذت مجتمعة على ما يزيد على 70% من إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المدرجة في السوق خلال عام 2025.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال: «يعكس إدراج الشركة في «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية» متانة مركزنا المالي وانتظام تدفقات أرباحنا واستدامتها».

ويغطي «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية» مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الخدمات المالية، والطاقة، والقطاع الصناعي، والقطاعات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، ويعتمد المؤشر في بنائه على «منهجية فوتسي للتنويع المستهدف»، التي توازن بين الجودة والتركيز الاستثماري بهدف توفير ميزات دخل مستقرة.

ويأتي انضمام الواحة كابيتال إلى المؤشر بعد تسجيلها أداءً قوياً خلال عام 2025.