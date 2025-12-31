طيران الإمارات تتوقع ذروة كبيرة في حركة السفر خلال الأسبوع الأول من يناير

تتوقع طيران الإمارات ذروة كبيرة في حركة السفر خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني)، مع تسجيل أعداد مرتفعة من رحلات المغادرة والوصول خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير. وتوصي طيران الإمارات بشدة بأن يصل المسافرون إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات، مع مراعاة احتمالية الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المطار وامتلاء مواقف السيارات، وارتفاع كثافة الحركة داخل المطار.

وتدعو طيران الإمارات المسافرين إلى الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي تتيح لهم تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة.

1. الاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر عن بُعد

يمكن للعملاء توفير الوقت في المطار من خلال إنجاز إجراءات السفر في مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي. ويقع المركز في موقع مميز في قلب المنطقة التجارية، ويتيح لعملاء طيران الإمارات مواقف سيارات مجانية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل موعد الرحلة بمدة تصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات. ويحصل العملاء الذين ينهون إجراءات السفر ويسلمون أمتعتهم في هذا الموقع حتى 15 يناير على مكافأة قدرها 2500 ميل من برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لكل مسافر. ويعمل المركز يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حتى 15يوم يناير.

ويمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر مسبقاً في مركز طيران الإمارات في عجمان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، ويقع في محطة حافلات عجمان المركزية، وذلك في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

2. حجز خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة

تتيح طيران الإمارات لعملائها خيار إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة، حيث يتولى موظفو طيران الإمارات إنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار، بما يتيح للمسافرين الوصول إلى المطار لاحقاً ومعهم حقائب اليد فقط. ويتعين حجز هذه الخدمة قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 24 ساعة، وتنصح طيران الإمارات بالحجز المبكر لتفادي عدم توفر الخدمة. وتُقدَّم خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل مجاناً لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لبرنامج سكاي واردز.

3. استخدام وسائل النقل العام مثل مترو دبي من وإلى المطار

يوفّر مترو دبي وسيلة سريعة ومريحة للوصول إلى المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، من خلال خط المترو الأحمر الذي يتيح وصولاً مباشراً إلى المطار. وتعمل القطارات بوتيرة منتظمة من ساعات الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل، ما يجعلها خياراً فعالاً لتفادي الازدحام المروري خلال فترات الذروة. ويمكن للمسافرين النزول في محطة مبنى الركاب رقم 3 المخصصة، والتي ترتبط مباشرة بالمبنى عبر ممرات متحركة وسلالم كهربائية، مما يسهّل الوصول إلى مناطق إنجاز إجراءات السفر والمغادرة والوصول. كما يمكن للمسافرين استخدام المترو للعودة إلى منازلهم بعد الوصول.

4. الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 4 ساعات من موعد الرحلة

توصي طيران الإمارات عملاءها بالوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 4 ساعات من موعد الإقلاع المحدد، لضمان توفر الوقت الكافي لإنهاء إجراءات السفر في حال لم يتم إجراؤها مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات أو الموقع الإلكتروني Emirates.com، وتسليم الأمتعة، وإنهاء إجراءات الجوازات، والوصول إلى بوابة الصعود إلى الطائرة قبل موعد الإقلاع بساعة على الأقل. كما تحث طيران الإمارات جميع المسافرين على اختيار مقاعدهم مسبقاً والتأكد من صلاحية جميع وثائق السفر.