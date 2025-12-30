«هينو 300» تعزز حضورها في السوق الإماراتي

أعلنت شركة «هينو الفطيم للسيارات»، الموزع الحصري لشاحنات هينو في الإمارات، عن إعادة إطلاق سلسلة شاحنات «هينو 300» المجهزة الآن بمحرك متطور متوافق مع معيار «يورو 5». وتستند هذه الطرازات الجديدة إلى التصميم الموثوق والمتانة الشهيرة المعروفة عن سابقتها المتوافقة مع معيار «يورو 4»، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية في القوة والكفاءة من خلال تحسين محركها الذي يلبي معايير الانبعاثات الأكثر صرامة.

وتوفر هذه التحديثات الجديدة أداءً محسناً، وتقليصاً للتأثير البيئي، وقوة مُعزَّزة وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، وذلك دون المساس بالموثوقية القوية التي تشتهر بها «هينو»، في حين يبقى هيكل الشاحنة وخصائص السلامة وجودة البنية القوية جزءاً لا يتجزأ من سمعة «هينو» في مجال الشاحنات الخفيفة الموثوقة.

وتمثل سلسلة شاحنات «هينو 300» ركيزة أساسية لعمليات المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء الإمارات، حيث يؤكد سجلها الحافل في قطاعات الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والإنشاءات، وخدمات الطيران، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وخدمات التوصيل النهائي، اتساع خبراتها وقدرتها على مواجهة التحديات المتنوعة لمختلف القطاعات. وتأتي خدمة ما بعد البيع المتميزة من الفطيم للسيارات لتعزز هذه الشاحنة الخفيفة، بما يضمن تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتكلفة الفعالة لمشغلي الأساطيل، ويعزز قيمتها على المدى الطويل.

وقال رامز حمدان، المدير العام لشركة الفطيم للمعدات الصناعية: «بعد 18 شهراً من التطوير والترقب، يسعدنا تقديم الجيل الجديد من شاحنات «هينو 300» بمحركات أقوى وأذكى وأكثر صداقة للبيئة بتوافقها مع معيار «يورو 5». وتعكس عودة هذا الطراز التزامنا الراسخ بالجودة والموثوقية ونجاح عملائنا على المدى الطويل. لقد سلكنا مساراً واعياً ومنضبطاً قائماً على الهندسة، حيث كرسنا وقتاً طويلاً واختبارات دقيقة وعمليات تجارب على أرض الواقع من خلال نهج مدروس يركز على المتانة والكفاءة والموثوقية لتقديم منتج يعزز ثقة عملائنا في هينو والفطيم للسيارات».