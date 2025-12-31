100 متحدث و30 جلسة متخصصة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة

تنطلق قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 13 و14 يناير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة ما يزيد على 100 متحدث، وتتضمن أكثر من 30 جلسة متخصصة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

وتتناول القمة موضوعات رئيسة، تشمل سبل إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي وحماية الطبيعة، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، كما تركز القمة على توحيد جهود قادة الحكومات والقطاعات والمستثمرين والمبتكرين، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك، وتسريع وتيرة التقدّم المستدام.

وتشمل جلسات القمة كلمات رئيسة، ونقاشات وحوارات تهدف إلى تمكين قادة قطاعات الطاقة والأعمال والتكنولوجيا من اكتشاف حلول فعالة ومؤثرة، وبناء شراكات مستدامة. وسيتضمن كل يوم من أيام القمة أيضاً جلسة خاصة، تجمع قادة عالميين لمناقشة أبرز التحديات الملحة، والفرص المتاحة في مجال التنمية المستدامة.

وسيتم في مرحلة لاحقة الإعلان عن رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتضم قائمة المتحدثين في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، معالي مريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو».

ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وأولي رين محافظ بنك فنلندا، وأولافور غريمسون رئيس منظمة «الدائرة القطبية الشمالية»، وأدريان غرينير ممثل وسفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، وماي ماسك مؤثرة وعارضة أزياء وكاتبة.

وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وإجناسيو غالان رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيبردرولا»، وباتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، وجيمس روتشيلد المؤسس والشريك الإداري في شركة «ترو آرو بارتنرز»، ومارتن بيوورث الرئيس التنفيذي لشركة «إس إس إي»، وبراتيما رانغاراجان الرئيس التنفيذي لشركة «كلايمت انفستمنت»، ومحمد جودت مؤلف كتب، والشريك المؤسس لإيما لوف.