صندوق «الإمارات ريت» يسجل 22% نمواً في دخل العقارات

أعلنت، شركة «إكويتاتيفا دبي المحدودة» عن النتائج المالية لصندوق «الإمارات ريت» للربع الثالث من عام 2025.

وسجل الدخل الإجمالي للعقارات خلال الأرباع الثلاثة نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي، وعلى أساس المثل بالمثل، ليصل إلى 60 مليون دولار، وارتفع معدل الإشغال إلى 94% (مقارنة بالرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024 والبالغ 92%).

وانخفضت نسبة التمويل إلى قيمة الأصول بنسبة 16% إلى معدل ثابت بلغ 20% (مقارنة بالرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024 والبالغ 36%)، كما انخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 57%، ليصل إلى 17 مليون دولار (مقارنة بالرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024، والبالغ 40 مليون دولار).

ووصل التمويل من العمليات إلى 14 مليون دولار (مقارنة بالرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024، والبالغ -0.5 مليون دولار، والذي شمل بيع استثمارات عقارية في العام المالي 2024).

وبلغت مكاسب إعادة التقييم 171 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمة الأصول 1.22 مليار دولار، أعلى من الرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024، والبالغ 1.17 مليار دولار، على الرغم من بيع أصول في عام 2024.

ووصلت القيمة الصافية للأصول إلى مستويات قياسية، حيث زادت بنسبة 37% على أساس سنوي، لتصل إلى 886 مليون دولار (مقارنة بالرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024 والبالغ 648 مليون دولار )، أو 2.78 دولار لكل سهم (مقارنة بالرقم المسجل في الربع الثالث من عام 2024، والبالغ 2.03 دولار ).

وواصل فريق إدارة الأصول لدى «إكويتاتيفا» تحقيق أداء تشغيلي مستقر على امتداد محفظة صندوق «الإمارات ريت»، إذ سجل معدل الإشغال ارتفاعاً ليصل إلى 94% كما في 30 سبتمبر 2025، ويعكس هذا التحسن تواصل الطلب من المستأجرين على امتداد المحفظة، والتركيز المستمر على الإدارة الاستباقية للأصول وعقود الإيجار.

وتم إغلاق صافي دخل العقارات عند 52 مليون دولار، حيث بقي ثابتاً إلى حد كبير على أساس سنوي على الرغم من بيع عقارات استثمارية في عام 2024، الأمر الذي يجسد قدرة محفظة الصندوق على توليد الدخل.

الجوانب المالية

نجح صندوق «الإمارات ريت» في المحافظة على هيكل رأس مال متحفظ خلال الفترة، إذ تم خفض نسبة التمويل إلى قيمة الأصول إلى 20% مقارنة بـ36%، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس هذا الانخفاض النهج الاستباقي في خفض المديونية والإدارة المنضبطة للميزانية.

وبالتزامن مع مبادرات إعادة التمويل وانخفاض مستوى المديونية تراجع صافي تكلفة التمويل بنسبة 57% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون دولار، الأمر الذي دعم تحسن التمويل من العمليات إلى 14 مليون دولار خلال الفترة.

كما تم خلال الفترة تسجيل مكاسب إعادة تقييم بلغت 171 مليون دولار.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا» دبي: «يؤكد تواصل الأداء القوي لصندوق «الإمارات ريت» مرونة محفظتنا، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. حققنا خلال الفترة ارتفاعاً في دخل العقارات، إلى جانب خفض ملموس لتكاليف التمويل، حيث وصلت القيمة الصافية للأصول إلى مستويات قياسية بلغت 886 مليون دولار، كما تم في الوقت نفسه خفض نسبة التمويل إلى قيمة الأصول لتصل إلى 20%، وصافي تكلفة التمويل بنسبة 57% لتصل إلى 17 مليون دولار، ما يعزز المركز المالي للصندوق، ويضعنا في موقع، يتيح لنا تحقيق نمو مستدام وعوائد جاذبة لمساهمينا».