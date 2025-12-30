اقتصادية الشارقة تحصل على شهادة (الآيزو) في إدارة علاقات العمل التشاركية

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على شهادة مطابقة معيار الجودة العالمية لمواصفة الآيزو 44001:2017 (إدارة علاقات العمل التشاركية)، لتطوير جودة خدماتها المؤسسية، وتحديث معايير الأداء من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز علاقات الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومختلف قطاعات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويأتي النجاح بعد اجتيازها أعمال التدقيق، والتحقق من التزام الدائرة بتطبيق واتباع الإجراءات والعمليات المعتمدة، ودراسة الوثائق ومطابقتها لشروط نظام إدارة علاقات العمل التشاركية، بحسب المعايير، واستيفاء الدائرة الكامل لمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.

التميز المؤسسي

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن حصول الدائرة على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في نظام إدارة علاقات العمل التشاركية، تأكيد على التزام الدائرة بتطوير عملياتها الاقتصادية المختلفة حيث يأتي هذا الإنجاز استكمالاً لمسيرة التميز المؤسسي والإنجازات التي تنتهجها الدائرة في هذا المجال، حيث تسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية العالمية، كما وتسعى لبناء شراكات وعلاقات تعاونية متينة ومثمرة في كل المجالات وفتح آفاق التنسيق المتبادل مع الجميع، وذلك من خلال تبني إطار عمل معتمد دولياً يخدم تحقيق أهداف الدائرة، ويسهم في إسعاد المتعاملين.

وقال عبد العزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: نفتخر بالجهود المتواصلة التي بذلها فريق إدارة الاتصال الحكومي في تطوير نظام إدارة الشراكات وفق أعلى المعايير الدولية، والتي أسهمت بشكل كبير في حصول الدائرة على شهادة الآيزو.

وأكد د. أحمد علي آل علي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن اجتياز الدائرة التدقيق الرسمي لشهادة إدارة علاقات العمل التشاركية، يسهم في تحديد الاحتياجات التنظيمية للدائرة لقياس أدائها، كما يعزز علاقات التعاون المختلفة ويسرع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك.