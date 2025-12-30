3.6 مليارات درهم لتمويل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، وشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، اليوم إنجاز صفقة بقيمة 3.6 مليارات درهم لتمويل مشروع محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط، بهدف توفير الطاقة الكهربائية لمشاريع مراكز البيانات، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. ويحصل المشروع على التمويل بشكل رئيسي من خلال قروض مصرفية بنسبة 85% تقريباً من إجمالي قيمة التمويل، توفرها بنوك محلية ودولية.

وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة «الظفرة»، قد بدأت بالفعل وتتولى تنفيذها «طاقة» بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

فرصة كبرى

وقال د. فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة «طاقة»: «يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة كبرى لكل من النمو الاقتصادي والزيادة في الطلب على الطاقة. وتلبية الطلب يستلزم نهجاً يشمل التوريد المرن للطاقة الكهربائية، وتوفير مزيج من الطاقة المستدامة لإعطاء الأولوية لإزالة الكربون وتعزيز المرونة. وأضاف أن محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء تجسد هذا النهج». وتابع:«طاقة» تولت المشروع منذ مراحله الأولى مروراً بالتطوير وبدء أعمال الإنشاء، والآن توفير التمويل اللازم، وذلك كله بسرعة قياسية، الأمر الذي يعكس قدرتنا والتزامنا بدعم النمو في الطلب على الطاقة من قِبل مراكز البيانات بشكل سريع. وستؤدي المحطة دوراً رئيسياً بتوفير قدرة مرنة من الأحمال الأساسية للطاقة بشكل يُمكِّن من دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الكهرباء بشكل أكبر.

علامة فارقة

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «إنجاز صفقة تمويل المشروع خلال فترة زمنية قصيرة علامة فارقة في مسيرتنا الرامية إلى ضمان مستقبل الطاقة في دولة الإمارات من خلال الابتكار والتعاون الاستراتيجي». وتابع: «باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تسهم محطة الظفرة للطاقة في توفير البنية التحتية الحيوية اللازمة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز ريادة الدولة العالمية في هذا المجال، كما ستسهم الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها هذه المحطة بشكل رئيسي في دعم مشاريعنا المتنامية من مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يوفر القدرة الانتقالية الضرورية لدمج مستويات أعلى بكثير من الطاقة النظيفة في الشبكة».

وتمتلك شركة «طاقة» كامل حصص الملكية في كل من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة. وستتولى تنفيذ المشروع على أساس (البناء، التملك والتشغيل). ويأتي الإعلان عن صفقة تمويل مشروع البنية التحتية الحيوي، عقب توقيع «طاقة» مع «مياه وكهرباء الإمارات» اتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 تتعلق بمحطة «الظفرة».

وإضافة لمشروع محطة «الظفرة»، ستتولى شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة»، تطوير بنية تحتية متقدمة لشبكة نقل الكهرباء بهدف ربط القدرة الإضافية، التي ستولدها هذه المحطة مع مصادر طلب جديدة للطاقة، بما يُمكِّن من الحصول على طاقة كهربائية موثوقة مع بصمة كربونية أقل.

وتستهدف «طاقة» رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاوات بحلول عام 2030، ويشمل ذلك مشاريع الطاقة المتجددة من خلال حصتها البالغة 43% في شركة مصدر، وتواصل «طاقة» التقدم وفق خططها نحو تحقيق طموحات هذا النمو.