أسهم الإمارات «خضراء» في أولى جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، فيما ظلت التداولات هادئة بالتزامن مع إجازات نهاية العام.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.28% إلى 10061.27 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي 0.05% إلى 6137.33 نقطة.

وفي سوق دبي ارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 14.9% بالحد الأقصى، والأغذية المتحدة 5.8%، وأمان 2.9%، وبنك السلام- البحرين 2.8%، وتاكسي دبي 1.98%، وإعمار للتطوير 0.98%، فيما انخفضت أسهم وطنية إنترناشيونال 4.8%، وسلامة 4%، وتكافل الإمارات 3.2%، والوطنية للتأمينات العامة 1.34%.

وعلى مستوى سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.9% بالحد الأقصى، وسوداتل للاتصالات 13.6%، والبنك العربي المتحد 3.97%، وأوراسكوم 3.24%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك أم القيوين الوطني 2.67%، ودار التمويل 1.8%، ولولو للتجزئة 1.7%، ومجموعة أرام 1.65%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «تو بوينت زيرو» بقيمة 1.5 مليار درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 560 مليون سهم من أسهم المجموعة، بسعر تنفيذ 2.67 درهم للسهم الواحد، كذلك تم تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية بقيمة 141 مليون درهم.