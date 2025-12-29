«إينوك» تؤكد التزامها بتعزيز البنية التحتية للطاقة في شرق أفريقيا

د

اختتم حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك ورئيس مجلس إدارة شركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة، زيارة استراتيجية رفيعة المستوى إلى جيبوتي وإثيوبيا، تأكيداً على التزام مجموعة إينوك بتطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة في شرق أفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الإقليمية المستدامة وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي المنشود.

التوسّع

وخلال زيارته إلى جيبوتي، اجتمع حسين سلطان لوتاه مع إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي، حيث أشاد بالوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية في جيبوتي، وأجرى مناقشات تركّزت حول دعم التوسّع في البنية التحتية الحيوية للتخزين. ورافق الرئيس التنفيذي بالإنابة خلال الزيارة وفد ضم أعضاء من الإدارة التنفيذية، من بينهم فهد عسكر، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون للتخزين؛ وعمر كاسو، المدير العام لشركة هورايزون جيبوتي للتخزين، كما عقد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك مباحثات مع الدكتور يونس علي جيدي، وزير الطاقة الجيبوتي، وعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، مؤكداً دعم إينوك الراسخ لدفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد من خلال شركة هورايزون جيبوتي للتخزين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. كما تركّزت المباحثات على مشاريع شركة هورايزون الاستراتيجية، بما في ذلك زيادة سعة التخزين، ومشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة.

فريق عمل

وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتمع الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك مع وزير المالية الإثيوبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية (EPSE)؛ ورئيس الشركة القابضة الإثيوبية للاستثمار؛ وإدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية؛ والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية. وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل متخصص واعتماد آلية لتحديد الأسعار. واتفقت الأطراف المعنية في الاجتماع على ضرورة انعقاد فريق العمل بشكل دوري.

تعميق العلاقات

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: «بالاستفادة من خبرة مجموعة إينوك وشركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة في إدارة منشآت التخزين في منطقة شرق أفريقيا، تعزز هذه الزيارة الاستراتيجية التزام مجموعة إينوك بتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة وقدرات تخزين الوقود في المنطقة. وقد تركّزت مناقشاتنا في جيبوتي وأديس أبابا على تعميق العلاقات لتحسين الخدمات اللوجستية الإقليمية ودعم النمو الاقتصادي. كما يؤكد دعم مجموعة إينوك بالمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، ويعكس دورنا المتنامي في إحداث التأثير الاجتماعي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة».

كما زار وفد من إينوك مصنع «إيه إم جي» القابضة (Affiliated Managers Group) بدعوة من الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد إثيوبيا-جيبوتي. وقد أتاحت الجولة التعريفية فرصة للاطلاع على عمليات تشغيل المرافق المتصلة بالسكك الحديدية ذات الصلة بمشروع تحميل السكك الحديدية التابع لشركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة.