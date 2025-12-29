من هو فهد المهيري "جناح" بوينغ المحلّق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

أعلنت شركة «بوينغ» مؤخراً عن تعيين فهد المهيري نائباً لرئيس الشركة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، في خطوة تعكس ثقة الشركة العالمية بالكفاءات الإماراتية ودورها المتنامي في قيادة قطاعات الطيران على مستوى المنطقة.

فهد المهيري يُعد من القيادات التنفيذية الإماراتية البارزة، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين، تنوعت بين قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والطاقة والصناعات المتقدمة، إلى جانب العمل الحكومي والاستشاري في ملفات استراتيجية ذات بعد وطني وإقليمي.

يحمل المهيري درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، التي حصل عليها عام 2002، وهو ما شكّل قاعدة علمية لمسيرة مهنية بدأت من مواقع هندسية وفنية، قبل أن تتطور إلى أدوار قيادية وتنفيذية عليا في مؤسسات كبرى.

وشغل المهيري مناصب بارزة في قطاعي الدفاع والفضاء، من بينها المدير العام ونائب المدير العام في "رايثيون الإمارات"، كما عمل مستشاراً لمشاريع الفضاء في "وكالة الإمارات للفضاء"، وتولى منصب المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الفضاء في الجهة ذاتها، مساهماً في دفع برامج الفضاء الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.

كما تولى منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الإمارات للصناعات العسكرية "إديك"، ولعب دوراً محورياً في تطوير الشراكات الاستراتيجية وتنمية القدرات الصناعية الدفاعية، إضافة إلى عمله مديراً لتطوير الأعمال والمشاريع في "شركة نمر للسيارات"، إحدى أبرز الشركات الإقليمية في الصناعات الدفاعية البرية.

وامتدت خبراته إلى قطاعات مدنية وتقنية متنوعة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في "شركة بيانات لخدمات المسح ورسم الخرائط"، كما تقلد مناصب تنفيذية في القطاع العقاري والإداري، شملت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "شركة منازل العقارية"، والرئيس التنفيذي للعمليات في "شركة منازل سبيشيالستس".

وفي منصبه الجديد، سيتخذ فهد المهيري من دبي مقراً لإدارة عمليات "بوينغ" في المنطقة، حيث سيقود المبادرات الاستراتيجية للشركة، ويعمل على تعميق شراكاتها مع الحكومات والمؤسسات الصناعية وشركات الطيران، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية لتطوير قطاعات الطيران والفضاء، ودعم الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والبحث والتطوير.

ويُنتظر أن يسهم تعيين المهيري في تعزيز حضور "بوينغ" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفع عجلة الابتكار والنمو المستدام، مستنداً إلى خبرته القيادية العميقة وفهمه الدقيق لخصوصية أسواق المنطقة ومتطلباتها الاستراتيجية.