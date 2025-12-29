«آرام جروب» تشكل مجلس إدارتها لتنويع أعمال المجموعة





أعلنت مجموعة «آرام جروب» (Aram Group)، تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وجرى الإعلان عن المجلس، عقب اجتماع داخلي عقد في مكاتب المجموعة داخل الدولة، بحضور جميع أعضاء المجلس، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من النمو والتطور.

وسيتولى مجلس الإدارة مسؤولية توجيه استراتيجية تنويع الأعمال للمجموعة، بما يهدف إلى تعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين ودعم الاستدامة.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «نمر بمرحلة تشهد تسارعاً كبيراً في التطور التكنولوجي، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ويتمثل دور مجلس الإدارة في الاستفادة من هذه الفرص، وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وبما يحفظ مصالح المساهمين ويحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل»

فيما قال علي مسمار، المدير العام للمجموعة: «يمثل تشكيل المجلس محطة مهمة في مسيرة المجموعة، وبداية مرحلة استراتيجية جديدة. تعمل المجموعة على توسيع استثماراتها في قطاعات الطيران، ومعالجة البيانات، والإعلام، والرعاية الصحية، مع تركيز خاص على الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وسيسهم المجلس بدور رئيسي في دعم النمو المستدام وحماية مصالح المساهمين».

قال جاكوب باجاك، المتحدث باسم المجلس: «الشفافية والتواصل المســـــــؤول مـــع المســـاهميـــن والجمهور من أولوياتنا. ويدرس المجلس حالياً فرصاً استثمارية في القطاعات الطبية والطيران ومعالجة البيانات».

ويأتي تشكيل المجلس الجديد في وقت تسعى فيه مجموعة آرام إلى تعزيز موقعها كشركة استثمارية رائدة تتمتع برؤية مستقبلية واضحة، عبر الاستثمار في قطاعات واعدة وتطوير أساليب إدارة مبتكرة، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

مع اكتمال فريق القيادة الجديد، تؤكد المجموعة جاهزيتها لتعزيز استراتيجية التنويع وترسيخ مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مع التركيز على الاستثمار في مجالات تكنولوجية متقدمة وقطاعات واعدة تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة.