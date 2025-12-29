41 % ارتفاع سوق المركبات الكهربائية في الإمارات خلال 2025

40,600 مركبة كهربائية في دبي بنهاية النصف الأول



60 % ارتفاع نشاط شحن المركبات الكهربائية في أبوظبي



أصدرت دوبيزل تقريرها السنوي لسوق السيارات الكهربائية المستعملة لعام 2025، مسلّطةً الضوء على عامٍ مفصلي في مسيرة التنقّل الكهربائي في دولة الإمارات. وسجّلت المنصّة نمواً سنوياً بنسبة 41% في عدد إعلانات السيارات الكهربائية المستعملة، ما يشير إلى تنامي ثقة المشترين ونضوج سوق المركبات الكهربائية المستعملة.

وشهد تحوّل دولة الإمارات نحو وسائل نقل أنظف زخماً إضافياً خلال عام 2025؛ إذ سجّلت دبي أكثر من 40,600 مركبة كهربائية خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع نشاط شحن المركبات الكهربائية في أبوظبي بنسبة 60%. وجاء هذا التقدّم مدعوماً بتطبيق التعرفة الموحّدة لشحن المركبات الكهربائية على مستوى الدولة، إلى جانب التوسّع السريع في البنية التحتية. وقد تجاوز عدد محطات الشحن في دبي 1,270 محطة، فيما أضافت أبوظبي 1,000 شاحن جديد، وأطلقت الشارقة 100 نقطة شحن فائقة السرعة، ما يعزّز جاهزية الدولة لاعتماد واسع النطاق للمركبات الكهربائية.

وبصفتها السوق الرائدة للسيارات في دولة الإمارات، تواصل دوبيزل دعم هذا التحوّل من خلال إعلانات موثوقة، وفحوص احترافية، وحلول متكاملة للتمويل والتأمين. كما تسهم مبادرات مثل دوبيزل يارد ودوبيزل هب في تمكين المشترين من خوض تجربة شراء أكثر وضوحاً وثقة بسوق المركبات الكهربائية.

ويقدّم تقرير 2025 نظرة تفصيلية على اتجاهات اعتماد المركبات الكهربائية، وسلوك المستهلكين، والطرز الأعلى أداءً، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التنقّل الكهربائي في دولة الإمارات.

أبرز المؤشرات إلى مستوى الطرز والعلامات التجارية

حافظت تسلا على موقعها أكثر العلامات التجارية شعبية في سوق السيارات الكهربائية المستعملة في الإمارات.

واصلت بي واي دي صعودها السريع، معزّزةً حضورها إحدى أبرز الشركات المصنّعة للمركبات الكهربائية في المنطقة.

ظلّت العلامات الألمانية مثل بي إم دبليو ومرسيدس-بنز منافساً قوياً، مع استمرار تواجدها ضمن قائمة أفضل 10 علامات تجارية للسيارات الكهربائية المستعملة.

تصدّرت تسلا موديل 3 وبورشه تايكان وبي واي دي هان الطلب ضمن فئة سيارات السيدان الكهربائية المستعملة.

وفي فئة سيارات الدفع الرباعي، حافظت تسلا موديل Y وتسلا موديل X وبي إم دبليو iX على مكانتها أكثر الطرز طلباً.

وتشير نتائج دوبيزل إلى تحوّلين واضحين في السوق: تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية ذات المدى الطويل، وارتفاع مستوى الثقة بالمصنّعين الصينيين، ما يعكس سوقاً أكثر وعياً وثقة لدى مشترِي المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.

اتجاهات سوق السيارات الكهربائية المستعملة في الإمارات – 2025

واصل سوق السيارات الكهربائية المستعملة في الدولة نموّه خلال عام 2025، مدفوعاً بالدعم الحكومي، وتوسّع شبكات الشحن، وتحديث التعرفات. وارتفعت ثقة المستهلكين، مع تصدّر تسلا للمشهد، تليها بي واي دي، فيما حافظت بي إم دبليو ومرسيدس-بنز على حضور قوي. وشملت أبرز الاتجاهات زيادة الطلب على السيارات الكهربائية ذات المدى الطويل، وتعاظم الثقة بالمصنّعين الصينيين.

حافظت تسلا على الصدارة، مع تصدّر موديل 3 بفضل وحدة الأداء المحدّثة التي حسّنت من التحكم وجودة القيادة.

حلّت بي واي دي في المركز الثاني بقيادة طراز هان، المعروف بنظام الدفع الرباعي الدائم وتعدّد أوضاع القيادة المناسبة لمختلف التضاريس.

سجّل بي إم دبليو iX طلباً مستقراً بفضل نظام المحرّكين، والدفع الرباعي، وتقنيات الاتصال عبر الجيل الخامس (5G).

واصلت مرسيدس-بنز أداءها القوي مع طرازَي CLA وEQS بدعم من اهتمام ثابت من المشترين.

كما حققت علامات أخرى مثل بورشه (ماكان)، وشاومي (SU7)، وزيكر (زيكر 1 وزيكر 7X)، وأفاتار (أفاتار 12)، وآودي (A6) أداءً جيداً في سوق السيارات الكهربائية المستعملة.

برزت تسلا موديل 3 أكثر سيارات السيدان الكهربائية المستعملة طلباً، بأسعار تراوحت بين 94,761 درهماً لطرز 2021 و164,475 درهماً لطرز 2025. كما حققت بورشه تايكان أداءً قوياً، بأسعار تراوحت بين 331,681 درهماً لطرز 2021 و405,000 درهم لطرز 2025.

وشملت قائمة سيارات السيدان الكهربائية المستعملة الأكثر رواجاً في الإمارات كلاً من بي واي دي هان، وتسلا موديل S، وبي إم دبليو i3، وشاومي SU7، وأفاتار 12، وبي إم دبليو i5، ومرسيدس-بنز EQS، ومرسيدس-بنز EQE.

وفي فئة سيارات الدفع الرباعي، تصدّرت تسلا موديل Y الطلب، بأسعار تراوحت بين 93,615 درهماً لطرز 2021 و186,112 درهماً لطرز 2025. وجاءت تسلا موديل X في المرتبة الثانية، بأسعار تراوحت بين 281,617 درهماً و310,925 درهماً لطرازَي عامي 2023 و2024 على التوالي.

كما أبدى المشترون اهتماماً ملحوظاً بطرز أخرى مثل بي إم دبليو iX، وبي واي دي سونج بلس، وبي إم دبليو iX3، وهونشي E-HS9، وأفاتار 11، ومرسيدس-بنز EQE، وبي إم دبليو iX1، وجي إم سي همر.

وبشكل عام، يبرز تقرير دوبيزل لعام 2025 النمو القوي في سوق السيارات الكهربائية المستعملة، مدفوعاً بارتفاع ثقة المستهلكين، وتنوّع الطرز المتاحة، والمبادرات الحكومية الداعمة. كما أسهم التوسّع في البنية التحتية لمحطات الشحن وتوافر حلول التمويل في تعزيز السوق، إلى جانب تحسّن مدى القيادة وسرعات الشحن، ما يرسّخ مكانة دولة الإمارات وجهة إقليمية رائدة في مجال التنقل الكهربائي.

وقال شريف مجدي، مدير قسم المبيعات في دوبيزل للسيارات: «يبدو سوق السيارات في دولة الإمارات خلال عام 2025 أكثر نضجاً ووعياً من أي وقت مضى، إذ أصبح المشترون أكثر اطلاعاً ويقومون بالبحث والدراسة المسبقة قبل اتخاذ القرار، ما يمكنهم من اختيار ما يناسب احتياجاتهم الفعلية، سواء كانت سيارة عملية للاستخدام اليومي، أو سيارة دفع رباعي مزودة بأحدث التقنيات، أو مركبة كهربائية. وبالنظر إلى بياناتنا، لم يعد توجه واحد يهيمن على السوق، بل يتوزع الطلب على فئات متعددة، في انعكاس لقرارات شراء أكثر شخصية وعملية».

هذا وأكمل مجدي قائلاً: «ولا تزال السيارات المستعملة تستقطب شريحة واسعة من المشترين، ولا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة. كما تحافظ سيارات الدفع الرباعي على مكانتها، فيما أصبحت التقنيات عاملاً أكثر تأثيراً في قرار الشراء، إلى جانب تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية مع تحسن البنية التحتية لمحطات الشحن. ومن جانبنا في دوبيزل، نركز اهتمامنا على جعل تجربة البيع والشراء أكثر وضوحاً وسلاسة، لتمكين البائعين والمشترين من اتخاذ قرارات أكثر ثقة».