مطار دبي الثاني عالمياً في توفير تجارب الترانزيت

حل مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية عالمياً، ضمن أكثر المطارات التي توفر تجربة توقف (ترانزيت) مريحة ضمن مطارات النخبة العالمية، وفقاً لدراسة أجرتها شركة TripSIM حللت 50 من أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وبحسب الدراسة يتميز مطار دبي الدولي بشكل خاص في مجالي التسوق والراحة؛ حيث يقدّم المطار خيارات تسوق واسعة، إلى جانب توفر مرافق الاستحمام والفنادق داخل المطار، ما يجعله وجهة مثالية للمسافرين خلال فترات التوقف الطويلة.

ويضم المطار أندية صحية تحتوي على مسابح وصالات رياضية، وصالة ألعاب إلكترونية، وحدائق هادئة للاسترخاء، وكبسولات للنوم، إضافة إلى مناطق ألعاب مخصصة للأطفال، ما يوفر تجربة متكاملة لمختلف فئات المسافرين.

واعتمدت الدراسة على 6 معايير رئيسية: المطاعم والمقاهي، والمتاجر، ومرافق الترفيه، والاستحمام والفنادق داخل المطار، خدمات الاتصال والتقنيات، ومناطق الراحة والاسترخاء.

ويقول خبير السفر أربر عبد اللهو: «في السابق، كان المسافرون يتعاملون مع الترانزيت على أنه أمر لا مفر منه؛ اليوم، بات الناس يلاحظون فعلياً ما إذا كان المطار يجعل هذه الساعات أسهل أم أكثر صعوبة؛ فالطعام الجيد، والإنترنت السريع، ومكان هادئ للجلوس أو الراحة يمكن أن يغيّر شعور الرحلة بالكامل».

الترتيب العالمي للمطارات

واحتل مطار شانغي الدولي في سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً، حيث حقق المركز الأول في 3 فئات هي: الترفيه، وخدمات الاتصال والتقنيات، ومناطق الراحة.

كما جاء في المرتبة الثانية من حيث المطاعم والمقاهي والمتاجر؛ حيث يضم المطار حديقة داخلية، وسينما، وصالات هادئة، وخدمة واي فاي فائقة السرعة، إضافة إلى فندق مميز للتوقفات الطويلة.

واحتل مطار نيودلهي المركز الثالث عالمياً، وتصدر الدراسة بالكامل في فئة الطعام، حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد وجودة المطاعم والمقاهي؛ وعلى الرغم من محدودية مرافق الاستحمام ومناطق الراحة، فإن تفوقه في خيارات الطعام عزز موقعه المتقدم.

وحقق مطار هونغ كونغ أداء متوازناً في جميع الفئات تقريباً من دون نقاط ضعف واضحة، ما جعله في المرتبة الرابعة، حيث يضم صالات مدفوعة الاستخدام، وخدمة واي فاي مجانية، ومناطق عائلية مخصصة، وصالات تدليك، وحديقة سكاي غاردن الفريدة.

وجاء مطار حمد الدولي في قطر، في المرتبة الخامسة، حيث يتميز المطار بتوفر مرافق الاستحمام والفنادق داخل الموقع، ما يجعله مثالياً للمسافرين الذين لديهم فترات توقف طويلة.

وتشير الدراسة إلى بنيته التحتية الحديثة ومرافقه الفاخرة المصممة خصيصاً لمسافري الترانزيت، كما يضم حديقة داخلية بسقف زجاجي تضفي أجواء من الهدوء والاسترخاء.

وجاء مطار مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية في المركز السادس، حيث يركز على الترفيه وخدمات الاتصال؛ ورغم أن عدد المقاهي والمتاجر أقل مقارنة ببعض المطارات الأخرى، فإن مناطق الاسترخاء والمعارض الثقافية التفاعلية تجعله خياراً جذاباً للتوقفات الطويلة.

وجاء مطار هيثرو في لندن في المرتبة السابعة مدعوماً بقوة مشهده الغذائي، حيث تتنوع خيارات المطاعم بين علامات عالمية، كما يضم صالة الخطوط الجوية البريطانية في المبنى الخامس، وهي الأكبر من نوعها، وتحتوي على سينما وبار للشمبانيا.

وجاء مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في اليابان، في المرتبة الثامنة حيث يوفر المطار تجربة متوازنة وشاملة، مع مستوى عالٍ من النظافة والكفاءة التي تسهم في جعل التوقف أكثر سلاسة، كما يتيح سطح المراقبة إطلالة قريبة على عمليات الإقلاع والهبوط، وفي الأيام الصافية يمكن رؤية برج طوكيو وبرج طوكيو سكاي تري.

وجاء مطار هارتسفيلد–جاكسون أتلانتا الدولي في الولايات المتحدة في المرتبة التاسعة، حيث يتميز المطار بتصميم يركز على الراحة، مع معارض فنية متغيرة وعروض موسيقية حية في مختلف مباني الركاب؛ كما تتوفر غرف خاصة يمكن استئجارها بالساعة للراحة أو النوم في عدة صالات.

وجاء مطار دنفر الدولي في الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة حيث يضم أكثر من 100 متجر ونحو 100 مطعم ومقهى، ما يضمن العثور على خيار يناسب جميع الأذواق مهما كانت متطلبة؛ كما يمكن لمن يملك وقتاً إضافياً، التوجه إلى منصة المراقبة المفتوحة في الهواء الطلق، والمجهزة بموقد نار خلال فصل الشتاء، لمشاهدة حركة الطائرات.