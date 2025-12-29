سوق عقارات دبي 2025: نمو متوازن يعزز ثقة المستثمرين

أصدرت بيوت تقريرها السنوي لسوق العقارات في دبي لعام 2025، والذي يقدم تحليلاً شاملاً لأداء مبيعات وإيجارات العقارات ضمن الفئات المنخفضة والمتوسطة، والفاخرة. ويُظهر التقرير أن الزيادة في المعروض العقاري يقابلها طلب مستقر، ما أدى إلى تحركات سعرية تعكس متانة السوق العقاري ومرونته، وتؤكد سلامة الأسس التي يقوم عليها القطاع.

وأظهرت بيانات بيوت لعام 2025 استمرار الارتفاع في متوسط أسعار البيع للقدم المربعة لكل من الشقق والفلل في عدد من المناطق السكنية البارزة.

في فئة العقارات المنخفضة، واصلت مناطق مثل واحة دبي للسيليكون، أرجان، داماك هيلز 2، ودبي الجنوب استقطاب المشترين الباحثين عن العقارات ذات الأسعار المعقولة. أما في الفئة المتوسطة، فحافظ الطلب على استقراره في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، الفرجان والمرابع العربية 3، في حين استمر المستثمرون في الفئة الفاخرة بتفضيل مناطق مثل دبي مارينا، وسط مدينة دبي، دبي هيلز استيت، وداماك هيلز.

وسجلت أسعار الشقق في المناطق المنخفضة زيادة تراوحت بين 9% و29%، مع تحقيق واحة دبي للسيليكون أعلى نسبة نمو عقب الإعلان عن خط المترو الأزرق. كما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للشقق متوسطة الفئة في المناطق الأكثر طلباً في دبي بنسبة وصلت إلى 11%، فيما تراوحت الزيادة في أسعار الشقق الفاخرة بين 4% و7%.

أما أسعار الفلل، فقد شهدت ارتفاعاً في مختلف المناطق ذات الطلب المرتفع في دبي. وخلال عام 2025، ارتفعت أسعار الفلل المنخفضة بنسبة وصلت إلى 24%، مع تسجيل كل من دبي الجنوب ودبي لاند نمواً تجاوز 20%، مدعوماً بتسليم مشاريع جديدة. كما ارتفعت الأسعار المطلوبة للفلل متوسطة الفئة بنسبة تتراوح بين 17% و28%، بدعم من عمليات التسليم في مجمعات سكنية مثل مروج الفرجان وبليس وكايا في المرابع العربية 3. وفي الفئة الفاخرة، سجلت أسعار الفلل زيادات وصلت إلى 16% في مناطق مثل المرابع العربية، دبي هيلز استيت، وداماك هيلز.

عوائد الإيجار: أبرز الوجهات الاستثمارية

حققت الشقق المنخفضة في المدينة العالمية، مجمع دبي للاستثمار، وديسكفري جاردنز عوائد إيجارية قوية تراوحت بين 9% و10%. وفي الفئة المتوسطة، سجلت مناطق ليفينغ ليجندز، تاون سكوير، والفرجان عوائد تتراوح بين 7% و9%. أما الاستثمارات في الشقق الفاخرة في الصفوح، داماك هيلز، والقرية الخضراء فقد حققت عوائد تجاوزت 7.62%.

كما واصلت الفلل تقديم عوائد منافسة، حيث تصدرت داماك هيلز 2، سيرينا، والمدينة العالمية الفئة المنخفضة بعوائد تجاوزت 5.4%. وسجلت مجمعات الفلل متوسطة الفئة مثل قرية جميرا الدائرية، مدن، وتاون سكوير عوائد تراوحت بين 5% و7%. وفي الفئة الفاخرة، حققت فلل مدينة محمد بن راشد، البرشاء، والبراري عوائد إيجارية تجاوزت 5.8%.

سوق الإيجارات: تحركات متباينة

أظهرت بيانات بيوت لنهاية عام 2025 استقراراً عاماً في سوق الإيجارات، مع استمرار الزخم في المناطق المنخفضة، في ظل توجه السكان نحو الخيارات السكنية المناسبة للميزانيات.

وأبدى المستأجرون اهتماماً كبيراً بالشقق المنخفضة في أرجان وبر دبي، بينما حافظت داماك هيلز 2 ومردف على شعبيتهما في قطاع فلل الإيجار المنخفضة. وفي الفئة المتوسطة، تركز الطلب في قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، الفرجان، والمرابع العربية 3. أما في الفئة الفاخرة، فظلت دبي مارينا ووسط مدينة دبي الوجهات الأكثر طلباً للشقق، فيما واصلت دبي هيلز استيت وداماك هيلز تصدر الطلب على الفلل الفاخرة.

وسجلت إيجارات الشقق المنخفضة زيادات وصلت إلى 21%، مع تحقيق ديرة أعلى نسب ارتفاع في الوحدات العائلية. كما ارتفعت إيجارات الشقق متوسطة الفئة بنسبة وصلت إلى 7%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة استقراراً عاماً، مع تسجيل بعض الانخفاضات التي وصلت إلى 5% في مناطق محددة مثل دبي مارينا ودبي كريك هاربور.

وارتفعت إيجارات الفلل المنخفضة بنسبة تراوحت بين 5% و24%، مع تسجيل أعلى نمو للفلل المكونة من أربع غرف نوم في دبي الجنوب عقب تسليم مشاريع جديدة في إعمار الجنوب والمنطقة السكنية. كما ارتفعت إيجارات الفلل متوسطة الفئة بنسبة وصلت إلى 15%، في حين سجلت الفلل ذات الأربع غرف نوم في المرابع العربية 3 قفزة ملحوظة قاربت 70%، مدفوعة بتسليم منازل جديدة في مجتمعي كايا وبليس.

وعلى صعيد الفلل الفاخرة، شهدت الإيجارات انخفاضاً عاماً وصل إلى 24%. إلا أن الفلل المكونة من خمس وست غرف نوم في دبي هيلز استيت سجلت زيادات لافتة بلغت 79.5% و27.7% على التوالي، نتيجة محدودية المعروض في هذه الفئة.

نظرة عامة على السوق

يواصل سوق العقارات في دبي إظهار نمو متوازن ومستقر، مدفوعاً بمزيج من زيادة المعروض، واستمرار الطلب من المشترين، وتغير تفضيلات أنماط المعيشة. ولا تزال المجمعات المنخفضة والمتوسطة تجذب السكان الباحثين عن العقارات ذات الأسعار المعقولة، فيما تحافظ المناطق الفاخرة على جاذبيتها لدى المستثمرين ذوي القدرة المالية العالية. وتعكس التحركات السعرية هذه الأسس القوية، مدعومة بالنمو السكاني، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات الحكومية، وتسليم المشاريع الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة السوق واستدامته.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت، رئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، عضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشهد سوق العقارات في دبي مرحلة متقدمة من النضج، حيث أصبح المعروض الجديد أكثر اتساقاً مع الطلب الحقيقي من المستخدمين والباحثين عن عقارات، مبتعداً عن أنماط المضاربات قصيرة الأجل. ورغم استمرار تأثير الحساسية السعرية في قرارات الشراء والاستئجار، فإن المتعاملين في السوق باتوا يولون اهتماماً متزايداً بعناصر أساسية تشمل جودة نمط الحياة، والموقع، ومعايير البناء».

وفي هذا السياق، تواصل بيوت التزامها بدعم هذا التحول الإيجابي من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر وضوحاً، عبر إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة، وإعلانات تتسم بالشفافية، إلى جانب رؤى عملية تسهم في تعزيز الثقة بمختلف مراحل رحلة البحث عن العقار.