«دبي للتسوق 2025» يحتفي بالفائزين بجوائز تصل إلى مليون درهم



يواصل مهرجان دبي للتسوق 2025 أجواءه الاحتفالية مع الإعلان عن الفائزين أسبوعياً ضمن حملة «تسوق، امسح، واربح» المقامة على مستوى المدينة، والتي تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى مليون درهم، في إطار يعزز تجربة التسوق اليومي ويحولها إلى لحظات تفاعلية مميزة.

وتستمر الحملة من 5 ديسمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026، حيث تكافئ المتسوقين بجوائز نقدية أسبوعية، إلى جانب احتفالات مباشرة بالفائزين تقام ضمن فعاليات «ليالي مهرجان دبي للتسوق»، ما يضيف بعداً ترفيهياً وإنسانياً لتجربة التسوق في مختلف أنحاء الإمارة.

وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة، فرصة الدخول في السحب الرقمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على إيصال الشراء. ويتم تجميع المشاركات أسبوعيا، مع اختيار ستة فائزين كل أسبوع من بين 15 مركز تسوق ومركزا مجتمعيا مشاركا في الحملة.

ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين كل أربعاء، على أن تتم دعوتهم لاحقاً للمشاركة في احتفال مباشر على منصة مهرجان دبي للتسوق خلال فعاليات «ليالي المهرجان» المقامة كل يوم اثنين، حيث يخوض الفائزون فرصة فورية أمام الجمهور لتجربة تدوير دولاب الحظ والكشف المباشر عن قيمة جوائزهم النقدية، التي تتراوح بين 10 آلاف درهم وتصل إلى 33333 درهم.

وشهد أول سحب أسبوعي للحملة لحظة إنسانية لافتة، عندما اكتشف فائزان أثناء الإعلان المباشر أنهما صديقان قديمان لم يلتقيا منذ سنوات طويلة، في لقاء غير متوقع على المسرح لاقى تفاعلا واسعا من الحضور، وجسّد روح التقارب المجتمعي التي يتميز بها مهرجان دبي للتسوق.

وعبّر عدد من الفائزين عن مشاعرهم عقب فوزهم، واصفين التجربة بالمفاجئة والمليئة بالفرح، حيث أشار أحدهم إلى أنها أول مرة يفوز بجائزة منذ إقامته في دبي قبل 19 عاما، فيما تحدث آخرون عن نيتهم توظيف الجوائز في الاحتفال مع عائلاتهم أو تغطية التزامات شخصية أو التخطيط لعطلات قادمة.