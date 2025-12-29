اقتصادية الشارقة تطلق خدمة (عون + 60) للمواطنين كبار السن

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم (عون + 60)، المخصصة لكبار السن من المواطنين من عمر 60 عاماً وما فوق، بهدف تسهيل حصولهم على خدمات الدائرة دون الحاجة لزيارة مقرها، وبخطوات بسيطة عبر تطبيق واتساب على الرقم: 0547091212 أو عبر الرقم الأرضي 065122660.

وتتيح خدمة (عون + 60) إنجاز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إصدار الرخص وتجديدها وتعديلها، ومعاملات التصاريح التجارية، والتقييم الفني، إلى جانب الخدمات القانونية وجميع خدمات الدائرة الأخرى.

وأوضحت الدائرة أن الخدمة تنجز خارج مقر الدائرة وبشكل خاص لخدمة كبار السن من المواطنين من خلال انتقال موظفي الدائرة إلى مقر إقامة طالب الخدمة في الحالات التي يصعب عليهم فيها استخدام التقنيات الحديثة أو الحضور إلى مقر الدائرة، بما يضمن إتمام معاملاتهم بسهولة وراحة تامة، ويتم كذلك قياس مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم بشكل دوري لضمان تطوير الخدمة وتلبية احتياجاتهم وفقاً لأعلى معايير الجودة.

خدمات مرنة

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة أن خدمة (عون + 60) تأتي تجسيداً لنهج حكومة الشارقة في رعاية كبار السن من المواطنين وتقديم خدمات مرنة وذكية تراعي احتياجاتهم وتمنحهم أولوية في الإنجاز، بما يعكس حرص الدائرة على تقديم خدمات نوعية واستثنائية لجميع فئات المجتمع. وقال: إن (عون + 60) ليست مجرد خدمة تقدمها الدائرة، بل مبادرة نوعية تترجم رؤية الشارقة في تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات حكومية ميسرة لجميع أفراد المجتمع، وخصوصاً كبار السن من المواطنين، ونحرص في الدائرة على أن تكون مبادراتنا انعكاساً مباشراً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقدير كبار السن من المواطنين وتقديم خدمات تليق بمكانتهم، ونعتبر خدمة (عون + 60) خطوة مهمة نحو توفير منظومة خدمة مرنة وسريعة، تصل إلى المستفيد أينما كان، وتمنحه تجربة تعامل حكومية أكثر سهولة.