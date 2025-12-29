جدول فعاليات دبي يكشف عن باقة مميزة من الفعاليات خلال يناير 2026

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة مميزة من الأحداث والأنشطة التي ستستضيفها المدينة طوال شهر يناير 2026، بما فيها الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من النجوم العالميين، بالإضافة إلى البطولات والمنافسات الرياضية، إلى جانب التجارب الفنية والثقافية.

وتتضمن أبرز الفعاليات المرتقبة مع بداية العام الجديد الأنشطة الممتعة التي تشملها الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، وكذلك الدورة السابعة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، وغيرها من التجارب الاستثنائية التي تستضيفها دبي خلال شهر يناير.

فعاليات التسوق

مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ: حتى 11 يناير 2026

● الموقع: مختلف أنحاء الإمارة

● التفاصيل: يستمر مهرجان دبي للتسوق في العام الجديد مع باقة من العروض الترويجية المميزة، والسحوبات والجوائز القيمة، والتجارب الفريدة التي يمكن الاستمتاع بها في جميع أنحاء الإمارة. وتشمل أبرز فعاليات الأيام الـ 11 الأخيرة من المهرجان عروض طائرات الدرون المقدمة من مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات &e ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول.

الفعاليات الفنية والثقافية

مهرجان طيران الإمارات للآداب

● التاريخ: 21 - 27 يناير 2026

● الموقع: فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي

● التفاصيل: يعد مهرجان طيران الإمارات للآداب الفعالية الأضخم في المنطقة للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمحكية، ويتيح للزوار من جميع الأعمار فرصة للتواصل مع مجموعة من الكتاب العالميين والمواهب المحلية، وحضور النقاشات الأدبية، وورش العمل المميزة، والأنشطة التفاعلية المصممة لإلهام القراء والكتاب على حد سواء.

مهرجان سكة للفنون والتصميم

● التاريخ: 23 يناير - 1 فبراير 2026

● الموقع: حي الشندغة التاريخي

● التفاصيل: يعود مهرجان سكة للفنون والتصميم في دورته الرابعة عشرة، ليحول حي الشندغة التاريخي إلى مركز نابض بالحياة للمواهب الواعدة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي هذا المهرجان الإبداعي الذي يضم مجموعة من الأعمال التشكيلية، والعروض الحية، وورش العمل، التي تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للثقافة.

مهرجان القوز للفنون

● التاريخ: 24 و25 يناير 2026

● الموقع: السركال أفنيو

● التفاصيل: ينطلق مهرجان القوز للفنون السنوي في السركال أفنيو، ليقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع باقة متنوعة من المعارض الفنية، والعروض الحية، والمفاجآت الإبداعية. ويوفر المهرجان أنشطة ترفيهية عدة للأطفال، إلى جانب مجموعة من عربات الطعام، ما يمنح العائلات فرصة مثالية لقضاء أوقات مميزة، كما أنه بإمكانهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة.

الفعاليات المجتمعية

موسم الوصل 2025 - 2026

● التاريخ: حتى 2 مايو 2026

● الموقع: ساحة الوصل، مدينة إكسبو دبي

● التفاصيل: ينطلق موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، ويضم مجموعة من المهرجانات الثقافية، والأنشطة العائلية، والتجارب المجتمعية. ويستمر الموسم على مدى ستة أشهر حتى 2 مايو، ويضم باقة من الفعاليات المرتقبة مثل «حي رمضان»، بالإضافة إلى فعاليات جديدة مثل مهرجان الحصاد - احتفالية حق الليلة.

الرياضة

كرنفال سباقات دبي

● التاريخ: كل جمعة من شهر يناير 2026

● الموقع: مضمار ميدان

● التفاصيل: يستكمل كرنفال سباقات دبي موسم سباقات 2025-2026، حيث ينطلق في العام الجديد مع برنامج حافل بأجواء المتعة والمنافسة كل ليلة جمعة في مضمار ميدان، ويتضمن سباقات مميزة تشمل «فاشن فرايداي» في 23 يناير 2026. ويختتم الكرنفال بكأس دبي العالمي في 28 مارس 2026.

سباق هود تو كوست دبي

● التاريخ: 10 يناير 2026

● الموقع: محمية المرموم الصحراوية

● التفاصيل: يعود أحد أشهر سباقات التتابع في العالم إلى دبي، ويقام في محمية المرموم الصحراوية، حيث يشهد منافسة شديدة بين الفرق التي يتوجب عليها اجتياز سلسلة من مراحل التتابع الصعبة في اختبار لقدرة أفرادها على التحمل ومستويات قوتهم وعزيمتهم.

كأس دبي الفضية للبولو

● التاريخ: 10 - 24 يناير 2026

● الموقع: منتجع ونادي الحبتور للبولو

● التفاصيل: إن بطولة كأس دبي الفضية للبولو واحدة من بطولات البولو السنوية المرموقة في دبي، حيث تشهد منافسة حماسية بين 6 من أفضل فرق العالم ضمن فئة «20 هنديكاب»، وهي تتيح للحضور متابعة المباريات الحماسية والاستمتاع بالأجواء المميزة في عطلة نهاية الأسبوع.

نصف ماراثون ميناء خور دبي سترايدرز 2026

● التاريخ: 11 يناير 2026

● الموقع: نادي خور دبي للجولف واليخوت

● التفاصيل: تنطلق النسخة الـ 23 من سباق «نصف ماراثون ميناء خور دبي سترايدرز» في العام الجديد، لتتيح للمشاركين فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تتميز بها أحياء دبي القديمة خلال الجري على مسارٍ بطول 21 كيلومتراً.

بطولة دبي إنفيتايشنال للجولف

● التاريخ: 15 - 18 يناير 2026

● الموقع: منتجع خور دبي

● التفاصيل: تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة دبي إنفيتايشنال في إطار جولة دي بي ورلد العالمية للجولف، والتي تقام في منتجع خور دبي على مدار 4 أيام حافلة بالتشويق، حيث تشهد منافسات قوية بمشاركة المصنف الثاني عالمياً في رياضة الجولف روري ماكلروي، إلى جانب نخبة من اللاعبين المحترفين ورواد الأعمال العالميين والمشاهير. كما تتضمن البطولة باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المخصصة للزوار.

بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك

● التاريخ: 22 - 25 يناير 2026

● الموقع: مضمار المجلس، نادي الإمارات للجولف

● التفاصيل: تعود بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، إحدى أبرز بطولات سلسلة رولكس التي تقام في إطار جولة دي بي ورلد العالمية للجولف، في نسختها السابعة والثلاثين. وتشهد البطولة مشاركة روري ماكلروي، الفائز بخمس بطولات كبرى، والذي يحتفي بمرور 20 عاماً على مشاركته الأولى في البطولة. وتوفر الفعالية للمشاهدين مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية وأكشاك الطعام في قرية البطولة.

كرنفال سباقات دبي: فاشن فرايداي

● التاريخ: 23 يناير 2026

● الموقع: مضمار ميدان

● التفاصيل: تقام فعالية «فاشن فرايدي» في إطار كرنفال سباقات دبي، وتجمع عشاق الموضة والأزياء للاستمتاع بمشاهدة سباقات الخيول المؤهلة لبطولة كأس دبي العالمي.

الفعاليات الترفيهية الحية

حفل ليونيد أغوتين

● التاريخ: 2 يناير 2026

● الموقع: دبي أوبرا

● التفاصيل: يحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأداء النجم الروسي ليونيد أغوتين، أحد أكثر الفنانين شهرة وتأثيراً على الساحة العالمية في العصر الحديث، والذي يحيي حفله المباشر على مسرح دبي أوبرا. ويشتهر أغوتين بأسلوبه المؤثر الذي يجمع بين موسيقى البوب والفانك والروك.

حفل فرقة ميامي وعايض

● التاريخ: 3 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: تقدم فرقة ميامي الكويتية حفلاً موسيقياً على مسرح كوكا كولا أرينا لليلة واحدة فقط بمشاركة الفنان المحبوب عايض يوسف. وقد اشتهرت الفرقة التي تضم أربعة أعضاء بأغانيها الناجحة مثل «سكر زيادة»، و«عاشوا».

حفل توماس أندرس

● التاريخ: 3 يناير 2026

● الموقع: دبي أوبرا

● التفاصيل: يقدم توماس أندرس حفلاً حياً يعيد فيه إحياء أجمل الأغاني القديمة في دبي أوبرا. وما زال أندرو يتمتع بشهرته العالمية بعد أكثر من 40 عاماً في عالم الموسيقى، بعد أن حقق مبيعاتٍ قياسية وصلت لأكثر من 125 مليون أسطوانة لأغانٍ أيقونية، مثل Brother Louie وCheri, Cheri Lady.

المدينة الترفيهية

التاريخ: 3 يناير 2026

● الموقع: قاعة الشيخ راشد، مركز دبي التجاري العالمي

● التفاصيل: يستمد هذا العرض الموسيقي المسرحي إلهامه من ذكريات الطفولة، إذ يروي قصة شابَين يزوران مدينة ترفيهية مهجورة بعد أن كانت تزخر بالحياة والمرح.

خالد عبد الرحمن في حفلٍ مباشر

● التاريخ: 4 يناير 2026

● الموقع: دبي أوبرا

● التفاصيل: يحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، المعروف لدى الجمهور بلقب «مخاوي الليل»، على مسرح دبي أوبرا. وقد لاقت أعمال عبد الرحمن نجاحاً ملفتاً عبر الأجيال في جميع أنحاء العالم العربي، حيث اشتهر بمجموعة من الأغاني الكلاسيكية، مثل علمتيني حبك، وبلا ميعاد، وغيرها الكثير.

تيل ليندمان في حفلٍ مباشر

● التاريخ: 4 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: يعتلي المغني الرئيسي والأسطوري في فرقة «رامشتاين» خشبة مسرح كوكا كولا أرينا ضمن جولته الفردية الخاصة Meine Welt. ويقدم أسطورة الموسيقى الألمانية حفلاً مباشراً لموسيقى الروك في أمسية تجمع بين الموسيقى والفن.

حفل ماجد المهندس

● التاريخ: 9 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: سيكون الجمهور في دبي على موعد مع أمسية موسيقية للفنان الشهير ماجد المهندس، حيث يقدم باقة من أجمل أغانيه، منها اعطيني وقتاً، وبديت أطيب، وغيرها الكثير.

حفل أنايرود رافيتشاندر

● التاريخ: 11 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: يستعد الملحن ونجم موسيقى «البوب» المغني أنايرود رافيتشاندر لإحياء حفله المباشر على مسرح كوكا كولا أرينا. ويشتهر أنايرود بأغانيه في الموسيقى الجنوب آسيوية التي حازت إعجاب جميع الأجيال، ونجحت في الارتقاء بالقطاع الإبداعي إلى آفاقٍ غير مسبوقة.

حفل منير وويجز

● التاريخ: 17 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: يقدم الثنائي المكون من النجم المصري محمد منير ومغني الراب ويجز عرضاً موسيقياً مباشراً على مسرح كوكا كولا أرينا، ليحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأروع أغنيات هذين النجمين وحضورهما المميز على المسرح. ويتميز الحفل بمزيجٍ موسيقي فريد يضم موسيقى الراب والتراب، والتراث الشعبي وأغنيات المهرجانات.

™ ActivateMe مهرجان

● التاريخ: 17 و 18 يناير 2026

● الموقع: واحة دبي للسيليكون

● التفاصيل: تستضيف واحة دبي للسيليكون مهرجان ActivateMe في يومٍ عائليٍ تفاعلي مليءٍ بالحيوية والنشاط، والذي يهدف إلى دعم اعتماد نمط حياة صحي ونشط، إذ يحظى الحضور من جميع الأعمار بفرصة استكشاف مزيجٍ مميزٍ من الرياضات العادية والإلكترونية والموسيقى وغيرها الكثير.

ذاكر خان في عرض فني مباشر

● التاريخ: 21 يناير 2026

● الموقع: دبي أوبرا

● التفاصيل: يقدم نجم الكوميديا الهندية ذاكر خان عرضاً ترفيهياً حياً يحول فيه محطات الحياة اليومية وتقلباتها إلى ضحكاتٍ من القلب.

روب بيكيت

● التاريخ: 22 يناير 2026

● الموقع: دبي أوبرا

● التفاصيل: يعود نجم الكوميديا البريطاني المحبوب روب بيكيت إلى خشبة مسرح دبي أوبرا، حاملاً معه برنامجاً جديداً من العروض الكوميدية الارتجالية التي تَعِد الجمهور بجرعات مميزة من الضحك. ويستعد روب لتقديم أمسية استثنائية تمتزج فيها خفة الظل مع سرعة البديهة والذكاء الفريد.

حفل فرقة لاني

● التاريخ: 23 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: تحيي لاني، فرقة موسيقى البوب البديل الأمريكية الشهيرة، حفلاً موسيقياً في دبي ضمن جولتها العالمية، حيث تقدم باقة من أشهر أعمالها المحببة لدى الجمهور، من بينها I Love You So Bad وMalibu Nights، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأغاني الأخرى.

حفل توم أوديل

● التاريخ: 24 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: يستعد النجم البريطاني المتألق توم أوديل، صاحب الكلمات الغنائية العاطفية ذات التأثير العميق، لإحياء أمسية موسيقية مميزة في دبي مع عودته المرتقبة. وسيكون الجمهور على موعد مع نخبة من أعماله الفريدة التي رسخت مكانته الفنية، وفي مقدمتها Another Love، إلى جانب مقطوعات أخرى من ألحانه الإبداعية الأخرى.

حفل دريم ثياتر

● التاريخ: 26 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: تعود فرقة دريم ثياتر، أيقونة موسيقى بروغريسيف ميتال، في ظهور استثنائي لليلة واحدة فقط، من خلال عرض مسرحي أسطوري يجسد إبداعها الفني. وبعد أكثر من 40 عاماً من تجاوز الأطر التقليدية للموسيقى، يقدم هذا العرض الاحتفالي لجمهور الفرقة فرصة نادرة للاستمتاع بباقة من أعظم أعمالها، من بينها Pull Me Under، وMetropolis – Part I: The Miracle and the Sleeper، وAs I Am، إلى جانب أعمال مميزة أخرى.

العرض الموسيقي WICKED

● التاريخ: من 28 يناير إلى 15 فبراير 2026

● الموقع: دبي أوبرا

● التفاصيل: تنطلق العروض المحدودة للمسرحية الغنائية العالمية الناجحة WICKED على مسرح دبي أوبرا، لتقدم تجربة مسرحية آسرة تروي قصة صداقة غير متوقعة بين امرأتين في «أرض أوز»، مدعومة بعروض حية مبهرة، واستعراضٍ لأكثر من 350 زياً مصمماً بعناية.

حفل فرقة Air Supply

● التاريخ: 30 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: احتفاءً بمرور 50 عاماً على مسيرتها الفنية، تقدم فرقة Air Supply أمسية موسيقية مفعمة بالحنين، يقدم خلالها غراهام راسل وراسل هيتشكوك مجموعة من أشهر أغانيهما الفريدة، من بينها Lost in Love وAll Out of Love وMaking Love Out of Nothing at All.

حفل ريشاب ريخيرام شارما

● التاريخ: 31 يناير 2026

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: يقدم عازف آلة السيتار العالمي ريشاب شارما جلسة موسيقية هادئة بعنوان «سيتار للصحة النفسية»، تمزج بتناغم فريد بين الأوتار الكلاسيكية العريقة والإيقاعات الإلكترونية الحديثة. وبعد نجاح عروضه التي نفدت تذاكرها في نيويورك ولندن، يقدم هذا العرض تجربة تأملية تهدف إلى تهدئة الذهن وتعزيز السلام الداخلي.

حفل مينستري أوف ساوند 35 دبي

● التاريخ: 31 يناير 2026

● الموقع: البلازا عين دبي

● التفاصيل: تنطلق جولة مينستري أوف ساوند 35 في دبي، حيث يحمل النادي اللندني الأيقوني معه 35 عاماً من تاريخ موسيقى الرقص، خلال مهرجان نابض بالحياة يمتد من النهار إلى الليل.

المطاعم والمقاهي

بطولة دبي للبرجر

● التاريخ: من 8 إلى 11 يناير 2026

● الموقع: مسرح مدينة دبي للإعلام

● التفاصيل: تقام بطولة دبي للبرجر ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، لتجمع نخبة من أبرز العلامات المحلية والعالمية في أكبر مهرجان للبرجر في المنطقة. وتتنافس أبرز العلامات المحلية مثل بيكل، وهاي جوينت، إلى جانب مجموعة من الأسماء العالمية البارزة مثل بلاك بير، ولا بيرا بار على لقب «أفضل برجر في دبي».