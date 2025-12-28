الإمارات تتصدر الدول العربية في الاستثمار بقطاع الأغذية والمشروبات



أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الإمارات تصدرت الدول العربية في الاستثمار بالمشروعات البينية في قطاع الأغذية والمشروبات بحصة بلغت 45% من إجمالي عدد المشاريع البينية العربية وبنسبة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.

وأوضحت المؤسسة - في تقريرها القطاعي الثالث لعام 2025 عن قطاع الأغذية والمشروبات في الدول العربية، الذي أصدرته من مقرها في الكويت - أن قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية استقطب 516 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية قاربت 22 مليار دولار خلال 22 عاماً، مشيرة إلى أن تلك المشاريع وفرت نحو 93 ألف وظيفة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024. وأضاف التقرير أن 5 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والمغرب وقطر استقطبت خلال الفترة نفسها 421 مشروعاً أجنبياً بحصة 82% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 17 مليار دولار بحصة 79%، ووفرت تلك المشاريع نحو 71 ألف وظيفة بحصة 76% من الإجمالي.

الاستثمار العربي

وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع أوضح التقرير أن 12 دولة عربية استثمرت في 108 مشروعات، بما يمثل نحو 21% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً، ونفذت المشروعات 65 شركة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 6.5 مليارات دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 28 ألف فرصة وظيفية، وتصدرت الإمارات المقدمة بحصة 45% إجمالي عدد المشاريع البينية وبحصة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال 22 عاماً الماضية، بعدد 74 مشروعاً مثلت 14% من الإجمالي، وبقيمة قاربت 4 مليارات دولار بحصة 18% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 14 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأجنبية الأولى المستثمرة في القطاع على نحو 15% من عدد المشاريع الأجنبية، و32% من التكلفة الاستثمارية، و29% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نستله السويسرية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 14 مشروعاً، فيما تصدرت شركة نيبولون الأوكرانية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة ملياري دولار وبعدد وظائف بلغ 6 آلاف وظيفة.

حوافز الاستثمار

وبالنسبة لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في الأغذية والمشروبات في 14 دولة عربية، جاءت الإمارات والسعودية ومصر وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في القطاع عام 2024، تلتها كل من سلطنة عمان والبحرين والجزائر والمغرب والكويت على التوالي.

ورجح التقرير ارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية (16 دولة) بمعدل 8.6% لتتجاوز 430 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتمثل 4.2% من الإجمالي العالمي، مع توقعات بأن تتجاوز تلك المبيعات 560 مليار دولار عام 2029.

وأشار التقرير إلى وجود تركز جغرافي كبير في مبيعات القطاع في المنطقة العربية، حيث استحوذت مصر والسعودية والجزائر والإمارات والعراق على نحو 77% من مجمل تلك المبيعات بنهاية عام 2025. وعلى صعيد التوزيع وفق نوع المنتج، حلت منتجات اللحوم والدواجن في المقدمة بحصة قاربت 27% من مجمل مبيعات الأغذية في 16 دولة عربية، لتبلغ قيمتها نحو 106 مليارات دولار بنهاية عام 2025، تلتها منتجات الحبوب والمعكرونة والمخبوزات بقيمة 63 مليار دولار وبحصة 16%.

كما أوضح التقرير ارتفاع المتوسط السنوي لإنفاق الفرد على الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية بمعدل 7.2% ليتجاوز 1845 دولاراً بنهاية عام 2025، ليقترب من نظيره العالمي البالغ 2048 دولاراً، مع توقعات بأن يواصل هذا المتوسط ارتفاعه ليبلغ نحو 2255 دولاراً بنهاية عام 2029. وتوقع التقرير أن يرتفع المتوسط العربي لحصة الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية من إجمالي الإنفاق الأسري في الدول العربية (13 دولة) ليبلغ 25.8% بنهاية عام 2025 متجاوزاً بذلك نظيره العالمي البالغ 24.2%.

4 محاور

يركز التقرير على 4 محاور رئيسية هي: المبيعات حتى عام 2029، والتجارة الخارجية العربية لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في القطاع من (2003-2024)، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في القطاع عام 2024.

التجارة الخارجية

وفيما يخص تجارة الدول العربية الخارجية في الأغذية والمشروبات غير الكحولية، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل تجاوز 15% إلى نحو 195 مليار دولار عام 2024، واستحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والعراق والمغرب على 70% منها، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 18% إلى نحو 56 مليار دولار والواردات بمعدل 14% إلى نحو 139 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 53% من مجمل الواردات العربية الأغذية والمشروبات غير الكحولية بقيمة 73.5 مليار دولار. تصدرت البرازيل المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 16.5 مليار دولار وبحصة 12% من الإجمالي. بينما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 60% من مجمل الصادرات العربية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية بقيمة 33.5 مليار دولار، مع تصدر السعودية كأكبر مستورد من المنطقة بقيمة 6.6 مليارات دولار وبحصة 12% من مجمل الصادرات العربية.